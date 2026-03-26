자산보다 빚 많은 고위험 가구 46만…셋 중 하나는 2030

주택 구입과 주식 투자를 위해 빚을 지는 청년들이 늘면서 부채 상환 능력이 부족한 고위험 가구 중 청년층이 차지하는 비중이 커졌습니다.



한국은행이 오늘(26일) 공개한 '금융안정보고서'에 따르면 지난해 3월 기준 고위험 가구 45만 9천 가구 가운데 20∼30대 청년층이 차지하는 비중은 34.9%로 집계됐습니다.



이는 2020년 22.6%보다 12.3%포인트 확대된 수치입니다.



중년층(40∼50대)과 노년층 비중은 각각 53.9%, 11.2%로 2020년(59.8%·17.6%)보다 축소된 것과 대조적입니다.



고위험 가구는 총부채원리금상환비율(DSR)이 40%를 넘고 자산대비부채비율(DTA)이 100%를 초과하는 경우를 말합니다.



청년 고위험 가구가 보유한 금융 부채 규모도 최근 5년 사이 두 배 이상 증가했습니다.



2017년 3월 부채 규모를 100으로 봤을 때 청년 고위험 가구의 금융 부채는 2020년 3월 134에서 지난해 3월 318로 약 2.4배 늘었습니다.



한국은행은 "코로나19 이후 상대적으로 소득과 자산이 적은 청년층 가구가 주택 구입과 주식 투자 등을 위해 부채 차입에 나서면서 다른 연령층보다 청년층 고위험 가구 증가 폭이 컸던 것으로 보인다"고 분석했습니다.



2024년 3월 이후 지방 부동산 시장 부진과 가계 부채 증가세가 이어지면서 전체 고위험 가구 수와 금융 부채도 늘었습니다.



지난해 3월 기준 고위험 가구 수는 45만 9천 가구로 1년 전인 2024년 3월(38만 6천 가구)보다 약 7만 3천 가구(19%) 증가했습니다.



전체 금융 부채 보유 가구 가운데 고위험 가구가 차지하는 비중도 3.2%에서 4.0%로 상승했습니다.



이들이 보유한 금융 부채는 96조 1천억 원으로 전체 금융 부채의 6.3%를 차지했습니다.



1년 전(72조 2천억 원·4.9%)보다 규모와 비중이 모두 많이 늘어난 겁니다.



한은은 "2024년 3월 이후 지방 부동산 시장 부진이 이어지고, 금리 하락에도 불구하고 가계 부채 규모가 빠르게 증가하면서 채무 상환 부담이 지속됐다"고 분석했습니다.



다만 한은은 2025년 3월 이후 수도권 집값과 주식 등 자산 가격이 오르고, 금리가 낮아지면서 지난해 말에는 고위험 가구 비중이 가구 수 기준 3.6%, 금융 부채 규모 기준 5.9%로 낮아진 것으로 추정했습니다.



한은은 "청년층을 중심으로 고위험 가구가 빠른 증가세를 보이는 데다, 지방 주택시장의 회복세가 지연되고 금융자산 가격 조정 등이 동반될 경우 부채 증가가 컸던 가구를 중심으로 상환 부담이 크게 확대될 수 있어 유의해야 한다"고 조언했습니다.