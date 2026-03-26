세금 추징에 항의…울산 세무서서 택배노조 간부 분신 시도

▲ 동울산세무서 분신 시도 현장

오늘(26일) 울산 동울산세무서에서 분신을 시도한 남성은 거액의 세금 추징에 항의한 택배노조 간부인 것으로 드러났습니다.울산 북부경찰서·전국택배노조 울산지부 등에 따르면 오늘 오전 10시 49분 북구 동울산세무서 청사 앞 야외 주차장에서 50대 남성 민원인 A 씨가 분신을 시도했습니다.A 씨는 몸에 인화물질을 뿌린 뒤 불을 붙였고, 이 과정에서 전신에 불이 붙는 등 중상을 입어 인근 병원으로 옮겨졌습니다.이를 말리려던 세무서 남성 직원 1명도 손과 머리카락 등에 불이 옮겨 붙어 경상을 입었습니다.분신을 시도한 A 씨는 전국택배노조 울산지부 산하 노동조합에서 지회장을 맡고 있는 것으로 파악됐습니다.A 씨의 분신 시도 배경에는 최근 울산 지역 택배기사 다수를 대상으로 내려진 거액의 부가가치세 추징 통보가 있었던 것으로 알려졌습니다.사건의 발단은 택배기사들의 세무 신고를 대행하던 B 씨의 부정행위가 세무 당국에 알려지면서였습니다.B 씨는 지난 5년간 택배기사들의 부가가치세 신고를 대행하는 과정에서, 세액공제 대상인 '매입세액'을 부풀려 신고해오다 최근 세무 당국에 적발된 것으로 파악됐습니다.이후 세무 당국은 B 씨가 관리하던 택배기사 약 1천 명의 명단을 확보한 것으로 알려졌습니다.이에 따라 해당 택배기사들은 5년 치 미납 세금 약 3천만 원에 과징금, 성실납부 위반 가산세 등까지 포함해 1인당 1억 원 안팎에 달하는 추징금을 통보받았다고 노조 측은 설명했습니다.노조 관계자는 "지회장인 A 씨가 조합원들의 고충을 해결하기 위해 세무서를 방문해 선처를 구했으나 받아들여지지 않자 분신한 것 같다"고 전했습니다.A 씨는 분신 직전 노조 단체 대화방에 대통령에게 보내는 글과 유서를 남긴 것으로 확인됐습니다.A 씨가 남긴 글에는 "앞으로 성실히 모범적으로 행하겠다는 다짐도 가차 없이 법대로 한다는 말에 어느 한 곳 기댈 곳이 없다"는 등의 내용이 담겼습니다.또 "잘못한 것을 부정하지는 않지만 (추징금이) 너무 가혹하다", "과오를 반성하고 있으니 넓은 아량으로 선처를 부탁드린다"고 호소하기도 했습니다.경찰은 목격자 진술과 노조 측 설명을 토대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있습니다.(사진=연합뉴스)