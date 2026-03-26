[자막뉴스] '쓰봉 사재기'에 국민성 재평가?…"착한 한국 사람들" 대안도 있다

이란 전쟁 여파로 종량제 쓰레기봉투 품귀 우려가 커지면서 곳곳에서 '사재기' 현상까지 나타나는 가운데, 이를 두고 오히려 "착한 한국 사람들"이라며 국민성을 칭찬하는 글이 온라인에서 화제를 모으고 있습니다.



종량제봉투 원료가 한 달 치 정도 남은 것으로 알려진 뒤 편의점 등 일부 매장에선 봉투를 미리 사두려는 수요가 한꺼번에 몰리면서 매장마다 이미 품절이 되거나, 1인당 구매량을 제한하는 것으로 나타났습니다.



종량제봉투 사재기가 이기적 행태라는 비판도 쏟아졌지만 한 누리꾼은 SNS에 "봉투가 생산되지 않을 만큼 아노미 상태에서 쓰레기를 종량제 봉투에 버릴 생각을 하는 착한 한국 사람들"이라고 글을 올리기도 했습니다.



이 글은 좋아요 500개 넘게 받으며 화제를 모았는데, 다른 누리꾼들도 "하긴 봉투 생산이 안 될 정도의 상황이면 규정을 지키지 않고 버리는 게 문제가 아닐 것" "그런 심각한 상황이 오기 전에 다른 대책이 마련되지 않을까"라며 호응하기도 했습니다.



실제로 '봉투 대란'이 초래될 가능성은 낮다는 게 당국의 설명이기도 합니다.



기후에너지환경부는 전체 228개 지자체 가운데 절반이 넘는 123곳이 6개월 치 이상 종량제봉투 재고를 보유하고 있다고 밝혔습니다.



또 만약 공급에 차질이 생기더라도 쓰레기를 버리지 못하는 상황으로 이어지진 않는다며, 수급에 문제가 생기면 일반 봉투에 담아 배출하거나 지자체가 무지 봉투를 배포하는 등 다른 대안을 충분히 검토할 수 있다고 설명했습니다.



중고 플랫폼에선 종량제 봉투를 재판매하는 사례도 포착됐는데, 현행 폐기물관리법상 개인 간 거래나 중고거래 플랫폼에서 봉투를 판매하면 최대 300만원 이하 과태료를 물도록 규정하고 있습니다.



(취재 : 신정은, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)