청소년 43% '스마트폰 과의존'…숏폼이 바꿨다

국내 청소년 10명 가운데 4명은 스마트폰 과의존 위험군에 해당하는 것으로 나타났습니다.



디지털 정보 취약계층의 디지털 정보화 수준은 일반 국민 대비 77.9% 수준으로, 전년 대비 0.4%포인트 상승해 5년 연속 개선세를 보였습니다.



과학기술정보통신부는 오늘(26일) 이러한 내용의 '2025년 디지털 포용 관련 주요 실태조사' 결과를 발표했습니다.



이번 조사는 디지털 정보격차와 웹 접근성, 스마트폰 과의존 등 우리 사회의 디지털 포용 수준을 진단하기 위해 전국 17개 시·도 주민을 대상으로 실시됐습니다.



디지털 정보화 수준을 부문별로 보면 디지털 역량은 65.9%, 디지털 활용은 80.5%, 디지털 접근은 96.6%로 모든 부문에서 전년 대비 소폭 향상된 것으로 나타났습니다.



계층별로는 고령층이 71.8%로 가장 낮은 수준을 보였으나 전년 대비 0.4%포인트 상승했으며, 농어민 80.6%, 장애인 84.1%, 저소득층 97.0% 순으로 조사됐습니다.



웹사이트가 국가 표준 접근성 지침을 준수하는지를 측정하는 '웹 접근성' 실태조사 결과 전체 평균 점수는 70.4점으로 전년 대비 3.7점 상승했습니다.



업종별로는 금융·보험업이 79.0점으로 가장 높았고, 도매·소매업이 65.7점으로 가장 낮았습니다.



만 3세부터 69세 국민을 대상으로 한 '스마트폰 과의존' 실태 조사에서는 전체 위험군 비율이 22.7%로 전년 대비 0.2%포인트 감소하며 5년 연속 하락세를 유지한 것으로 나타났습니다.



반면 청소년 위험군 비율은 43.0%로 전년 대비 0.4%포인트 증가한 것으로 조사됐습니다.



청소년과 유아동의 과의존 증가 원인으로는 숏폼 콘텐츠 확산과 이용 플랫폼 다양화, 생성형 AI 서비스 확산 등 디지털 이용 환경 변화가 꼽혔습니다.



과학기술정보통신부는 고령층의 디지털 역량 강화를 위해 AI 디지털 배움터 운영을 확대하고, 청소년 과의존 해소를 위해 디지털 디톡스 프로그램과 찾아가는 상담을 강화할 계획입니다.