[자막뉴스] 누가 더 위협 잘하나 내기 중인 듯…출구 없는 '치킨게임'에 '초긴장'

이란군이 "미국이 이란에 피해를 주면 호르무즈 해협에 이어 홍해 입구 쪽 해협까지 봉쇄할 수 있다"고 위협했다는 보도가 나왔습니다.



현지시간 어제(25일) 관영 매체 이란 타스님 통신에 따르면, 한 군사 소식통은 "미국이 이란의 섬이나 우리 영토의 어느 곳에서든 지상에서 행동하려 하거나, 해상 움직임을 통해 이란에 피해를 준다면 또 다른 전선을 열겠다"고 주장했습니다.



이 소식통은 "바브엘만데브해협은 세계 전략적 해협 중 하나"라며 "이란은 이 해협에 대해 위협을 만들어 낼 의지와 능력을 모두 갖추고 있다"고 말했습니다.



그러면서 "미국이 호르무즈 해협에 대한 어리석은 행동으로 해결책을 찾으려 한다면 또 다른 해협이 곤경 대상에 추가될 수 있다"고 경고했습니다.



아랍어로 '눈물의 문'인 바브엘만데브해협은 수에즈 운하 항로의 관문인 홍해 남단 입구입니다.



해상 원유 물동량의 10% 이상이 통과하는 걸로 알려져, 이 해협까지 이란의 통제로 봉쇄된다면 국제 에너지 시장이 더 큰 타격을 입을 것으로 보입니다.



바브엘만데브해협은 예멘과 지부티, 소말리아에 접해있는 곳으로 이란이 직접 통제권을 행사하기보다는 예멘의 친이란 세력인 후티 반군을 통해 간접적인 영향력을 행사할 수 있다는 해석이 나옵니다.



후티는 2023년 10월 가자 전쟁이 터지자 팔레스타인의 친이란 무장세력 하마스와 연대하는 차원에서 홍해 항로를 공격해 해상 교통을 마비시킨 바 있습니다.



지난해 5월에는 미국의 군사 제재를 피하기 위해 홍해 항로 공격을 중단했다가, 이스라엘과 이란의 '12일 전쟁'이 터진 이후 홍해에서 민간 상선을 향한 공격을 재개하기도 했습니다.



지난달 28일 이란 전쟁 발발 뒤 후티는 "분쟁에 참여하는 것은 시간문제일 뿐"이라고 위협해왔습니다.



아직은 후티가 참전하기 전이지만, 후티의 참전이 이번 전쟁에서 주요한 변수로 작용할 가능성도 제기되고 있습니다.



이란군 소식통은 "이란은 적의 전선 보급과 동향을 지속적이고 꾸준히 감시하고 주시하고 있다"며 "상황 악화를 완전히 준비하고 있다"고 덧붙였습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 서병욱, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)