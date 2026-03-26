아이브, 스케일 키운 월드투어…북미→아시아 17개 국가·지역 공개

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그룹 아이브의 두 번째 월드 투어 일정이 공개됐다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 25일 아이브 공식 SNS를 통해 두 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)'의 북미 및 아시아 추가 일정을 공개했다.공개된 일정에 따르면, 아이브는 오는 7월 21일 캐나다 토론토 스코샤뱅크 아레나에서 북미 투어의 막을 올린다. 이후 몬트리올, 뉴어크, 오스틴, 로스앤젤레스, 오클랜드, 시애틀을 순회하며 글로벌 팬들과 만난 뒤, 8월 9일 벤쿠버 로저스 아레나에서 북미 투어를 마무리한다. 이어 9월에는 홍콩과 타이베이에서 총 4회 공연을 펼치며 아시아 무대로 열기를 이어갈 예정이다.또한 아이브는 쿠알라룸푸르, 마닐라, 싱가포르, 마카오 등 아시아 주요 도시 공연과 함께 오는 6월 호주 및 뉴질랜드 투어도 앞두고 있다. 특히 싱가포르와 마카오 공연은 매진을 기록하며 글로벌 인기를 다시 한번 입증했다.앞서 4월 일본 교세라돔 오사카 공연이 예고된 가운데, 아이브는 향후 다양한 국가와 도시의 추가 일정을 공개하며 글로벌 행보를 더욱 확장할 전망이다.일정과 함께 공개된 투어 어나운싱 영상도 이목을 끌었다. 영상에는 아이브의 정규 2집 선공개 더블 타이틀곡 'BANG BANG(뱅뱅)'이 흐르는 가운데, 멤버들이 귓속말을 주고받는 연출로 궁금증을 자극했다. 여기에 지난해 서울 공연의 생생한 실황 장면이 더해졌으며 "IVE is coming"이라는 말과 함께 투어 일정이 공개되어 기대감을 극대화했다.또한, 이번 북미 및 아시아 투어 일정은 미국 음악 전문 매체 빌보드(Billboard)를 통해 독점 선공개되며 아이브의 글로벌 영향력과 더욱 높아진 위상을 드러냈다. 특히 멤버들의 포부가 담긴 인터뷰가 함께 실리며 전 세계 팬들의 관심을 끌어올렸다.아이브는 앞서 지난해 10월 31일부터 11월 2일까지 사흘간 서울 KSPO DOME(구 올림픽 체조경기장)에서 두 번째 월드 투어의 포문을 성공적으로 열었다. 당시 공연에서 아이브는 더욱 견고해진 팀워크와 확장된 음악적 역량을 바탕으로 팀의 정체성을 한층 공고히 했으며, 멤버 전원의 미공개 솔로 무대를 선보이는 등 한층 업그레이드된 공연 규모로 '공연 강자'로서의 입지를 다졌다.이번 투어에서는 데뷔 초부터 이어온 'I(나)'에 대한 메시지를 'We(우리)'로 확장해 연결의 의미를 강조할 예정이다. 동시에 투어 타이틀 'SHOW WHAT I AM'처럼 아이브의 진면모를 보다 깊이 있게 보여줄 것으로 기대가 모인다.아이브는 지난달 23일 정규 2집 'REVIVE+(리바이브 플러스)'를 발매하고 '뱅뱅'으로 국내 주요 음원 차트 1위를 석권, 퍼펙트 올킬(PAK)을 달성했다. 이는 2026년 첫 기록이자 팀 통산 여섯 번째 PAK다. 해당 곡은 4주 연속 국내 음원 차트 주간 차트 정상에 오르며 꾸준한 인기를 이어가고 있으며, 또 다른 더블 타이틀곡 'BLACKHOLE(블랙홀)' 역시 호평을 받으며 음악적 성장과 결실을 증명했다. 이에 이번 월드 투어에서도 정규 2집을 중심으로 한 다채로운 무대를 볼 수 있을 전망이다.한편, 아이브는 오는 4월 4일 쿠알라룸푸르 공연을 시작으로 두 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)'을 재개하며, 본격적인 글로벌 활약을 이어갈 예정이다.사진 = 스타쉽엔터테인먼트(SBS연예뉴스 강경윤 기자)