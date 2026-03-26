"장동혁, 주택 6채 중 4채 정리했다"…어떻게 했나 보니

▲ 국민의힘 장동혁 대표

국민의힘 장동혁 대표가 충남 보령 단독주택과 상속받은 아파트 지분 등 보유 주택 6채 가운데 4채를 정리했습니다.국민의힘 관계자는 26일 "장 대표가 가족과 거주하는 본인·배우자 공동명의의 서울 구로동 아파트, 지역구 의정활동에 필요한 배우자 명의의 충남 보령 대천동 아파트 등 2채를 제외한 부동산을 처분했다"고 전했습니다.건물별로 보면 배우자 명의의 서울 영등포구 여의도동 오피스텔은 지난 3월 매매 계약을 체결했고, 다음 달 초 잔금을 받을 예정으로 전해졌습니다.노모가 거주 중인 장 대표 명의의 충남 보령 웅천읍 단독주택은 매입자를 찾기 어려워 명의자를 노모로 변경하는 방식으로 무상 증여했습니다.배우자가 2023년 작고한 장인으로부터 형제·자매들과 함께 상속받은 경남 진주 상봉동 아파트 지분 5분의 1과 경기 안양 호계동 아파트 지분 10분의 1은 나머지 형제·자매들에게 무상으로 증여했다고 당 관계자는 설명했습니다.앞서 장 대표는 지난달 SNS에 "가족과 함께 살고 있는 구로구 아파트와 지역구 보령시 아파트는 처분하기 어렵고, 어머니가 살고 계신 시골집과 장모님이 살고 계신 아파트는 당장 두 분을 길거리에 나앉으시라고 할 수도 없어서 고민"이라고 밝힌 바 있습니다.(사진=연합뉴스)(SBS 디지털뉴스부)