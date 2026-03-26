[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스

1. 이재명 대통령은 중동 위기 상황 대응을 위한 비상경제점검회의를 주재했습니다. 석유 등 에너지 공급 대책도 점검했는데요. 이재명 대통령은 전기요금은 변경하지 않고 유지하겠다면서도 재정 손실이 우려되는 상황이라며 국민들의 절약 노력 동참을 당부했습니다.



2. 경제 비상 상황에 대응하기 위한 추가경정예산안이 오는 31일 국회에 제출될 예정이라고 박홍근 기획예산처 장관이 밝혔습니다. 추경안은 25조 원 규모로 비수도권과 취약계층에 지역화폐 형태의 민생 지원금을 지급하는 방안 등이 포함될 것으로 전망되고 있습니다.



3. 사이드 쿠제치 주한 이란대사가 오늘(26일) 오전 기자회견을 했습니다. "한국은 비적대적인 국가"라면서 "이란 정부와 조율하면 한국 선박의 호르무즈 해협 통항에는 아무런 문제가 없을 것"이라고 말했습니다. 다만, 우리 국적 선박이 미국 기업과 관련됐을 경우에는 안전 통항이 보장되는지 여부에 대해서 명확한 답변을 하지는 않았습니다.



4. 5월 1일 노동절을 법정 공휴일로 지정하는 내용의 공휴일법 개정안이 국회 행정안전위원회를 통과했습니다. 노동절은 지난 1994년에 유급 휴일로 법제화되기는 했지만, 법정 공휴일은 아니었죠. 적용 범위가 근로기준법상 근로자에 한정돼 있습니다. 개정안이 다음 달에 본회의를 통과한다면 5월 1일은 근로자 여부와 상관없이 누구나 쉴 수 있는 날이 됩니다.