"트럼프 자랑한 '이란 선물'은 일부 유조선 호르무즈 통과"

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란으로부터 받았다고 자랑한 '아주 큰 선물'은 일부 유조선이 호르무즈 해협을 안전하게 통과할 수 있게 한 것이라고 타임스 오브 이스라엘이 25일(현지 시간) 보도했습니다.



한 미국 당국자는 미국이 지난 주말 중재국을 통해 이란 측에 메시지를 전달하기 시작했을 때 전쟁의 외교적 해결 가능성 타진을 위해 이란에 '선의의 제스처'를 보여 달라고 요구했다고 말했습니다.



그러자 이란 측은 미국·이스라엘과 관련 없는 유조선들의 호르무즈 해협 통과를 허용하는 데 합의했다고 한 아랍 국가 관리가 전했습니다.



앞서 트럼프 대통령은 24일 백악관에서 열린 신임 국토안보부 장관 선서식에서 이란 측으로부터 "엄청난 금액의 가치가 있는 매우 큰 선물"을 받았다고 밝혔습니다.



그는 "그 선물은 오늘 도착했다"면서 "그 선물이 뭔지 당신들에게 알리지 않을 것"이라고 했습니다.



다만, '선물'이 무엇을 의미하느냐는 질문에는 "핵과 관련된 것은 아니었다. 석유·가스와 관련된 것이었다"고만 답해 의구심을 증폭시켰습니다.



이란 측이 협상을 위한 사전 정지 작업의 일환으로 일부 유조선의 호르무즈 통과를 허용하기는 했지만, 이는 일시적인 조치입니다.



타임스 오브 이스라엘은 일부 유조선 통과 조치가 국제 유가 전반에 중대하고 장기적인 영향을 미치지는 않을 것이라면서 "미국과 이스라엘의 이란 공습이 이어지는 한 이란은 아직 그런 양보(호르무즈 해협 개방)를 제안할 준비는 돼 있지 않다"고 전했습니다.



최근 이란 외무부는 국제해사기구(IMO) 회원국들에 서한을 보내 자국과 사전 조율을 거친 '비적대적 선박'에 한해 호르무즈 해협 통과를 허용하겠다고 밝힌 바 있습니다.