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음주운전 하다 행인 치고 달아난 20대…잡고 보니 수배자

유영규 기자
작성 2026.03.26 14:09 조회수
음주운전 하다 행인 치고 달아난 20대…잡고 보니 수배자
▲ 경기 시흥경찰서 전경

음주운전을 하다가 행인을 치고 달아난 20대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.

경기 시흥경찰서는 특정범죄가중처벌법상 도주치상 및 도로교통법상 음주운전 혐의로 A 씨를 입건해 조사 중이라고 오늘(26일) 밝혔습니다.

A 씨는 지난 22일 오후 7시 10분 시흥시 정왕동 골목길에서 술을 마신 상태로 스포츠유틸리티차(SUV)를 운전해 50대 남성 B 씨와 그의 8세 딸 등 2명을 들이받은 혐의를 받고 있습니다.

사고를 낸 A 씨는 B 씨에게 차량을 세우겠다고 하고서는 그대로 주행해 도주했던 것으로 전해졌습니다.

B 씨와 딸은 인근 병원에서 치료받았으며 생명에는 지장이 없는 상태인 것으로 알려졌습니다.

신고를 받은 경찰은 30여 분 만에 인근에서 하차해 걸어가고 있던 A 씨를 현행범으로 체포했습니다.

현장에서 이뤄진 음주 측정에서 A 씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 수치로 나타났습니다.

특히 A 씨는 미성년자 약취 유인 등 혐의로 다른 지역 검찰에 수배 중이었던 것으로 전해졌습니다.

경찰 관계자는 "해당 지역 검찰청에 A 씨의 신병을 넘긴 상태"라며 "A 씨의 음주운전 및 뺑소니 혐의와 관련해서는 경찰에서 자세한 경위를 조사 중"이라고 말했습니다.

(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)
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