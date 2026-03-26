타이완서도 '비닐봉지 품귀'…"원자재 가격 상승·일부 고객 사재기"

▲ 타이완 비닐봉지

중동 전쟁 영향으로 나프타 수급이 어려워지면서 종량제 봉투가 동날 수 있다는 우려 속에 한국 일부에서 사재기하는 모습이 나타난 가운데 타이완에서도 '비닐봉지 품귀' 현상이 발생했습니다.26일 중국시보 등 타이완 언론에 따르면 최근 중동 정세 악화로 인한 석유화학 원료 공급망 대란으로 비닐봉지, 빨대, 염화비닐수지(PVC) 수도관 등 원자재 가격이 최소 20∼30% 증가한 것으로 나타났습니다.한 소식통은 최근 고객들이 거의 매일 나프타 관련 제품의 사재기에 나서고 있다며 "원자재 공급가 상승은 향후 비닐봉지뿐만 아니라 건축자재, 자동차 부품 등에도 가격 상승 압박을 줄 수 있을 것"이라고 말했습니다.실제로 남부 가오슝 지역에서는 160타이완달러(약 7천539원)이던 비닐봉지 묶음 가격이 최근 300타이완달러(약 1만 4천 원)로 급등했습니다.이로 인해 과거 비닐봉지를 무료로 제공하던 소상공인은 큰 부담을 겪는 것으로 알려졌습니다.궁밍신 타이완 경제부장(장관)은 전날 입법원(국회) 경제위원회에 출석해 최근 비닐봉지 품귀 문제와 관련한 여당 의원의 질의에 중개상의 출하 지연과 가격 조작 심리와 관련 있는 것을 파악했다고 밝혔습니다.이와 관련해 추추후이 경제부 산업발전서장은 주요 석유화학기업의 외국 수출을 일시 중지하고 국내 생산에 우선순위를 둔 상태라고 말했습니다.한편, 궁밍신 경제부장은 전날 입법원 대정부 질의에서는 액화천연가스(LNG) 법정 비축량이 11일인데 현재 재고는 12일 이상 유지되고 있다고 설명했습니다.(사진=타이완 중앙통신사 캡처, 연합뉴스)