알파드라이브원, 청춘 담은 디아이콘 화보 공개…신인다운 순수 매력

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올초 K팝 시장에 도전장을 내민 신인 그룹 알파드라이브원이 청춘의 찬란한 순간을 담은 화보로 팬들과 만난다.알파드라이브원은 매거진 디아이콘 33호를 통해 다채로운 콘셉트의 화보와 인터뷰를 공개했다. 이번 화보는 지난 2월 촬영된 것으로, 여덟 멤버가 함께한 하루를 따라가며 자연스럽고 생동감 넘치는 순간들을 담아냈다.알파드라이브원은 보이즈 II 플래닛을 통해 결성된 8인조 보이그룹으로, 지난 1월 데뷔해 활동을 이어가고 있다. 전원 한국어를 할 수 있지만 음악 하나로 모인 다국적 그룹이다.갓 데뷔한 신인답게 이번 화보에서는 이들의 자연스럽고 순수한 순간이 담겼다.특히 이번 에디션은 A, B 두 가지 버전으로 제작돼 A버전은 청춘의 질주와 자유로운 에너지를 강조한 콘셉트를, B버전은 막 잠에서 깬 소년들의 순수한 순간을 담아낸 것으로 알려졌다.화보에는 멤버들의 일상적인 모습과 함께 속마음을 엿볼 수 있는 인터뷰도 수록됐다. 특히 'TMI 50문 50답'을 통해 사소한 취향부터 팬들을 향한 진심까지 솔직하게 풀어내며 팬들과의 거리감을 좁혔다.'디아이콘' 알파드라이브원 에디션은 26일 오후 2시부터 예약 판매를 시작한다.사진제공=디아이콘(SBS연예뉴스 강경윤 기자)