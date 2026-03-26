장동윤 감독 데뷔작 극장서 본다…'누룩', 4월 15일 개봉

배우 장동윤이 '감독 장동윤'으로 새로운 도전에 나선다. 첫 장편 연출작 '누룩'이 오는 4월 15일 개봉을 확정하고 티저 포스터를 공개했다.



메가박스 단독으로 개봉하는 '누룩'은 배우 장동윤이 감독으로서 메가폰을 잡은 첫 장편 영화로 동네 사람들만 아는 소문난 양조장 집 딸이자 막걸리를 사랑하는 열여덟 소녀 '다슬'이 어느 날 막걸리의 맛이 변한 걸 느끼고 막걸리의 주재료인 사라진 누룩을 찾아 나서며 벌어지는 특별한 이야기를 담은 작품이다.



앞서 장동윤 감독이 2023년 연출자로 첫 선을 보였던 단편 '내 귀가 되어줘' 이후 선보이는 작품인 만큼 연출과 스토리텔링에 대한 기대가 높다. 특히 '누룩'은 국내에서 흔히 쓰이지 않는 한국적 소재인 '누룩'을 중심으로 이를 둘러싸고 벌어지는 이야기를 다룬 작품으로 더욱 특별함을 더한다. '독수리 5형제를 부탁해!', '여행자의 필요', '물안에서', '찬실이는 복도 많지' 김승윤, '트리거', 'S라인' 송지혁, '기생충', '사랑의 불시착' 박명훈이 출연했다.



개봉 소식과 함께 공개된 티저 포스터는 "다시, 저의 세상을 찾을 수 있을까요?"라는 문구와 함께 막걸리를 꼭 안고 있는 '다슬'(김승윤)의 모습이 포착되어 궁금증을 자아낸다. 고등학생 소녀와 막걸리라는 어떤 영화에서도 본 적 없는 사뭇 신선한 조합이 눈길을 사로잡으며 예비 관객들의 호기심을 자극한다.



'누룩'은 앞서 부천국제판타스틱영화제, 서울독립영화제, 울산울주세계산악영화제까지 국내 유명 영화제에 초청돼 좋은 평가를 받았다. 유료 관객의 평가는 어떤지 관심이 모아진다.



영화는 오는 4월 15일 메가박스에서 단독 개봉한다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)