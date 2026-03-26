밀라 요보비치 주연의 한국 영화 개봉

<앵커>



한국제작사가 기획해 할리우드와 협업을 통해 만든 밀라 요보비치 주연의 한국 영화 '프로텍터'가 개봉했습니다.



이 밖의 개봉 영화 소식, 이주형 기자가 보도합니다.



<기자>



[프로텍터 / 감독 : 애드리언 그런버그 / 주연 : 밀라 요보비치]



프로텍터는 밀라 요보비치 주연의 한국 액션 영화입니다.



한국 작가가 각본을 쓰고 한국제작사가 기획과 제작을 맡아서 할리우드 스태프들과 함께 찍었습니다.



미국 특수부대 요원 출신으로 트라우마에 시달리는 밀라 요보비치가 인신매매단에 납치된 딸을 구하기 위해 벌이는 액션과 심리적 분투를 그렸습니다.



미국에서 1천 개 넘는 극장에서 먼저 개봉해 첫 주에 10위권의 흥행 성적으로 보였습니다.



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[사랑, 우유, 그리고 치즈 / 감독 : 루이즈 크루보아제 / 주연 : 클레망 파보·루나 개럿]



'사랑, 우유, 그리고 치즈'는 77회 칸 영화제 주목할만한 시선 부문에서 유스상을 받은 프랑스 영화입니다.



치즈를 만들며 생계를 책임지던 아버지가 사고로 세상을 떠나면서 주인공 토톤은 어린 여동생을 책임져야 합니다.



그가 생각해 낸 가족부양법은 콩테 치즈를 만들어 거액의 상금 타기, 농촌 청소년들의 우정과 사랑, 낙농가의 현실이 우유와 치즈 내음이 날 것 같은 화면 속에 펼쳐집니다.



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[연지구 / 감독 : 관금붕 / 주연 : 매염방·장국영]



홍콩 영화배우 장국영의 23주기가 다가오는 가운데 그와 매염방이 주연한 '연지구'가 개봉한 지 거의 40년 만에 한국 극장에 처음 선보입니다.



1930년대와 80년대의 홍콩을 넘나들며 부잣집 도련님인 장국영과 기생인 매염방의 비극적인 사랑을 그린 판타지 로맨스물입니다.



홍콩 영화의 전성기 때 금상장 작품상, 감독상, 여우주연상 등 6개 부문을 휩쓸었습니다.



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[드림스/ 감독 : 미셸 프랑코 / 주연 : 제시카 차스테인·아이작 에르난데스]



영화 '드림스'는 멕시코의 주목받는 감독 미셀 프랑코와 오스카 여우주연상에 빛나는 제시카 차스테인이 전작 '메모리'에 이어 다시 한번 합을 맞춘 드라마입니다.



젊고 매력적이지만 불법입국자 신세인 남성 무용수와 미국의 상류층 중년 여성의 경계를 뛰어넘는 치명적인 사랑을 그렸습니다.



욕망과 사랑은 한 끗 차이, 그 한 끗이 삐끗하면서 두 사람의 관계는 뜻하지 않은 결말로 흘러갑니다.



(영상편집 : 정용화)