이 대통령 '비상경제점검회의' 주재…"전기요금 유지"

<앵커>



이재명 대통령이 중동 위기 상황에 대비하기 위한 비상경제점검회의를 열고 석유 등 에너지 공급 대책을 점검했습니다. 전기요금을 변경하지 않고 유지하겠다면서도 재정 손실과 낭비가 우려된다며 국민들의 절약 노력을 당부했습니다.



박예린 기자입니다.



<기자>



오늘(26일) 오전 청와대에서 중동 전쟁 장기화에 대비한 비상경제점검회의를 주재한 이재명 대통령.



이번 위기가 1970년대 오일쇼크, 2022년 우크라이나 전쟁 때 충격을 합친 것만큼 심각하다는 국제에너지기구의 평가를 언급하며 정부의 적극적인 대비 태세를 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 현재의 에너지 위기는 국민 일상 곳곳에 예상치 못한 부담과 불편을 초래할 수 있는 만큼 정부는 사소한 부분까지 놓치지 말고 미리 대비해야 되겠습니다.]



이 대통령은 내일부터 시행되는 2차 석유 최고가격제에 대한 일선 주유소의 협조를 당부하면서 매점매석, 담합 등 부당이익을 취하는 행위에는 무관용의 원칙으로 엄정 대응하겠다고 했습니다.



또 중동 전쟁 여파로 에너지 가격과 물가가 오르는데 정부가 재정을 투입해 신속 대응하고 있다면서도 원유나 가스 대신 전기 사용이 기하급수적으로 늘어날 가능성에 대해서는 우려를 표하기도 했습니다.



전기요금은 변경하지 않고 유지하겠다면서도 재정 손실과 낭비가 우려된다면서 국민의 협조를 당부했습니다.



[이재명 대통령 : 우리 국민 여러분께서 전기 사용이나 이런 점에 있어서 좀 절감할 수 있도록, 절약할 수 있도록 각별히 협조해 주시기를 당부드립니다.]



이 대통령은 한전 적자가 약 200조 원대로 쉽지 않은 상황이라면서 공공부문 차량 5부제 시행과 더불어 국민들도 대중교통 이용 등 에너지 절약에 동참해 달라고 말했습니다.



(영상취재 : 정상보·윤 형, 영상편집 : 남 일)