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'25조 원 규모' 추경안 논의…31일 국회 제출

하정연 기자
작성 2026.03.26 12:10 조회수
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<앵커>

민주당과 정부가 중동 사태에 따른 경제 상황에 대응하기 위한 25조 원 규모의 추가경정예산안을 오늘(26일) 논의했습니다. 고유가 부담 완화를 위한 지원사업과 또 취약계층에 민생지원금을 지급하는 방안이 포함될 예정인데, 추경안은 오는 31일 국회에 제출될 것으로 보입니다.

하정연 기자입니다.

<기자>

민주당은 오늘 국회에서 박홍근 기획예산처 장관 등 정부 관계자들이 참석한 가운데 25조 원 규모로 추진하기로 한 추가경정예산안 세부 내용을 협의했습니다.

정부는 중동발 결제 위기 대응을 위한 방안을 추경안 담았다고 설명했습니다.

[박홍근/기획예산처 장관 : 쟁점은 국민의 고유가 부담 완화, 민생 안정, 산업 피해 최소화 및 공급망 안정입니다.]

당정은 석유 비축 물량을 확대하고 석유제품 최고 가격제에 따른 기업 손실 보전 방안을 추경안에 담기로 협의했다고 밝혔습니다.

석유화학 연료인 나프타, 핵심 전략품목 희토류와 요소 등이 안정적으로 공급될 수 있게 하는 방안도 추경안에 포함하기로 했습니다.

이번 추경안에는 지역 화폐 형태의 민생 지원금도 포함될 예정인데, 당정은 지방과 취약계층 중심으로 지급하는데 공감대를 형성했습니다.

[한정애/민주당 정책위의장 : 수도권에서 멀수록, 지방우대 기준 그리고 어려운 계층에 조금 더 지원될 수 있는 방식, 이런 기준에 따라서….]

민주당은 이번 추경의 핵심은 속도라며, 정부가 추경안을 국회에 제출하면 신속하게 처리할 것으로 강조했습니다.

[한병도/민주당 원내대표 : 지금 이 순간에도 국민과 기업의 고통이 가중되고 있음을 생각하면, 국회가 단 1초라도 허비해선 안 됩니다.]

국민의힘은 추경의 목적이 지방선거에 있는 것 아니냐는 의구심이 있다고 비판했습니다.

[송언석/국민의힘 원내대표 : 국민의 불안을 자극하고 위기와 혼란을 키우면서 전쟁 핑계 선거 추경의 명분을 쌓는 것 아니냐는 국민적 의구심이 커가고  있습니다.]

정부는 오는 31일 추경안을 국회에 제출할 예정인데, 본회의 처리 시점을 두고 여야의 줄다리기가 진행될 것으로 보입니다.

SBS 하정연
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