IEA 사무총장 "필요 시 전략비축유 추가 방출할 수 있다"

▲ 다카이치 일본 총리(우측)와 파티 비롤 IEA 사무총장(좌측)

국제에너지기구(IEA)가 중동 지역의 긴장 고조로 인한 글로벌 에너지 공급 위기에 대응하기 위해 필요할 경우 전략비축유를 추가로 방출할 수 있다고 밝혔습니다.AFP통신에 따르면 파티 비롤 IEA 사무총장은 25일(현지시간) 일본을 방문해 다카이치 사나에 일본 총리를 만난 자리에서 "상황이 악화할 경우 추가 방출에 나설 준비가 돼 있다"고 말했습니다.비롤 사무총장은 "세계는 심각한 에너지 안보 위협에 직면해 있지만, IEA는 글로벌 에너지 안보의 수호자로서 역할을 수행할 것"이라고 강조했습니다.그러면서 "여전히 상당한 물량의 비축유가 남아있다"며 추가 대응할 여력이 있다고 설명했습니다.다만 그는 IEA가 전략비축유를 추가로 방출해야 하는 상황이 오지 않기를 바란다고 덧붙였습니다.앞서 IEA는 지난 11일 이란을 둘러싼 군사 충돌로 인한 글로벌 에너지 시장의 긴장 고조에 대응하기 위해 회원국들과 함께 총 4억 배럴 규모의 전략비축유 방출을 결정했습니다.이후 전체 비축분의 약 20%가 시장에 공급됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)