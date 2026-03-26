'성범죄자·마약범까지 군으로'…방첩사, 신원조사로 '범죄 경력·수사 중' 1만 8천 명 식별

▲ 국군방첩사령부

국군방첩사령부가 지난해 군인과 군부대에 출입하는 민간인 등 33만여 명을 신원조사한 결과 범죄 경력이 있거나 수사를 받고 있는 1만 8천여 명을 식별한 것으로 파악됐습니다.국회 국방위원회 소속 유용원 국민의힘 의원은 오늘(26일) 방첩사가 지난해 33만 명을 신원조사한 결과 약 7%인 2만 4천여 명을 '신원특이자'로 분류했다고 밝혔습니다.신원특이자에는 범죄 경력이 있거나 방첩사 조사 시점에 범죄 혐의로 수사를 받고 있는 사람, 또는 군이나 회사에서 징계를 받은 사람 등이 해당됩니다.지난해 식별된 신원특이자 2만 4천여 명 가운데 75%에 해당하는 1만 8천여 명은 범죄 경력이 있거나 수사가 진행 중인 인원이고, 나머지 6천여 명은 군이나 회사에서 징계를 받는 등 다른 특이사항이 있는 경우였습니다.'범죄 경력자와 수사 중 인원' 1만 8천여 명을 범죄 유형별로 보면 도로교통법 위반이 53%로 과반을 차지했고, 이어 폭행·협박이 15%였습니다.이어 방첩사가 방첩 취약범죄로 분류하는 금전 관련 비위가 10%, 성범죄가 4%, 도박 및 마약이 1.6%, 공안이 0.1% 등이었습니다.유 의원은 공사·납품·조리 등의 직군이 많은 부대 출입 민간인에게서는 음주·무면허 운전 유형과 살인미수·성범죄 같은 강력범죄가 확인됐다고 전했습니다.또 방산업체 채용 예정자들의 경우 사무직 중심의 업무 특성상 사기·횡령·배임 등 비율이 높게 나타났고, 국가보안법 위반 등 공안 사범도 식별됐다고 덧붙였습니다.방첩사의 신원조사 대상자 가운데 신원특이자의 비율은 조금씩 증가하는 추세입니다.지난 2023년에는 조사 대상자 30만여 명 중 약 5.3%인 1만 6천여 명이, 2024년에는 약 6.3%인 1만 9천여 명이 신원특이자로 분류됐는데, 지난해에는 대상자 33만여 명 가운데 2만 4천여 명으로 약 7.2%까지 늘었습니다.유 의원은 "특히 비밀취급 인가, 첨단무기 운용, 부대 출입, 방산업체 종사 예정사 등 군사기밀과 직결되는 인원에 대해서는 직군별 위험요인을 반영해 더욱 정밀한 조사와 사후 관리가 엄격해져야 한다"고 강조했습니다.(사진=국방부 제공, 연합뉴스)