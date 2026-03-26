이 대통령, 비상경제점검회의 주재…전기 절약 당부

▲ 이재명 대통령이 26일 청와대에서 비상경제점검회의를 주재하고 있다.

이재명 대통령이 중동 상황 여파로 발생한 경제·에너지 분야 위기를 짚고 대응 방향을 점검하기 위한 회의를 주재했습니다.이 대통령은 오늘(26일), 청와대 본관에서 제2차 비상경제점검회의를 열고 "중동 지역의 위기가 한 달 가까이 이어지고 있지만, 향후 사태 어떻게 진전될지 예측 어려운 상황"이라고 평가했습니다.그러면서, "현재 에너지 위기는 국민 일상 곳곳에 예상치 못한 부담과 불편을 초래할 수 있는 만큼 정부는 사소한 부분까지 놓치지 말고 미리 대비해야 한다"고 강조했습니다.이 대통령은 "단번에 상황을 반전할 해법은 없지만 그럴수록 더욱 지혜를 모으고 고통을 나누는 연대가 절실한 시점"이라면서, 공공부문 차량 5부제 준수와 국민의 대중교통 이용 등 에너지 절약 동참을 요청했습니다.이어 " 내일부터 시행되는 정유사 공급가에 대한 2차 최고가격제 관련해서 일선 주유소 역시 제도의 취지에 부합하는 가격 책정에 적극적으로 협조해 달라"고 당부했습니다.이 대통령은 또, "공동체 위기를 틈타서 담합, 매점매석 등으로 부당이익 취하는 행위는 결코 용납될 수 없고, 정부는 앞으로도 무관용 원칙에 따라서 엄정하게 대응할 생각"이라고 경고했습니다.이 대통령은 "민간 분야의 에너지 가격이나 물가 문제에 대해서는 정부가 적극적으로 통제하고, 필요한 경우 재정 투입해서 손실을 메우는 방식으로 신속한 대응을 하고 있다"면서도, 전기 사용 관련해 별도의 발언을 이어갔습니다.이 대통령은 "전기요금은 웬만하면 지금 변경하지 않고 유지하려고 한다"면서도, "전기요금을 계속 이대로 유지할 경우에 손실폭이, 적자폭이 엄청나게 늘어날 수 있다"고 강조했습니다.특히, 유류 대신 전기를 쓰는 상황이 발생해 손실이 기하급수적으로 늘어나 문제가 될 수 있다고 말했습니다.그러면서, " 정부 재정 손실도 문제고, 과도한 에너지 낭비 또는 절감하지 않는 문제 이런 것도 생길 수 있어서, 우리 국민 여러분께서 전기 사용이나 이런 점에 있어서 좀 절감할 수 있도록, 절약할 수 있도록 각별히 협조해 달라"고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)