"미국, 이란 의회 의장·외무장관 암살 표적서 일시 제외"

▲ 바게르 갈리바프 이란 의회 의장

이미지 확대하기

미국과 이스라엘이 이란 전쟁 종식을 위한 고위급 협상을 추진하면서 이란 지도부 고위 인사 2명을 일시적으로 암살 표적에서 제외했다고 미 일간 월스트리트저널(WSJ)이 보도했습니다.WSJ이 인용한 미 당국자들에 따르면 이란의 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장과 아바스 아라그치 외무장관이 최대 4∼5일 동안 공격 대상 명단에서 빠졌습니다.이들은 이스라엘의 공습을 피해 살아남은 몇 안 되는 이란 고위 지도자입니다.특히 갈리바프 의장은 미국 도널드 트럼프 행정부가 유력한 협상 파트너로 본다고 거론된 인물입니다.이스라엘은 전쟁이 시작된 이후 공습을 통해 이란의 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이와 보안 수장 알리 라리자니를 비롯한 많은 정권 인사를 제거했습니다.또 이란 수뇌부를 계속 추적하겠다고 공언했습니다.트럼프 대통령은 지난 24일(현지시간) 기자들에게 "우리는 그들(이란)의 지도부를 모두 살해했고, 이제 (이란에서) 새로운 집단을 갖게 됐다"며 "(이란의) 한 집단의 사람들과 상대하고 있으며, 그들은 곧 드러날 것"이라고 말했습니다.미국은 이란의 미온적 반응에도 종전 협상을 강하게 추진 중입니다.트럼프 대통령은 24일 이란과 종전 협상 중이라며 이란이 핵무기 포기 등 주요 쟁점에 합의했다고 밝혔습니다.캐롤라인 레빗 백악관 대변인도 이날 브리핑에서 이란전 종식을 위해 이란과 계속 협상하고 있다고 말했습니다.다만 이란이 패배를 인정하지 않으면 더 강력하게 타격할 수 있다고 경고했습니다.이란 정권과 군부는 미국과 협상하는 건 아니라고 부인한 상태입니다.또 이란 측은 미국의 종전 조건에 부정적으로 반응했다고 이란 국영 매체는 전했습니다.미국과 이란 사이 중재를 시도하는 튀르키예, 파키스탄, 이집트의 중재자들은 양측이 이른 시일 내에 만나 휴전을 논의하도록 압박하는 것으로 알려졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)