'지배구조 개선' JYP엔터, 2026 MSCI ESG 평가에서 'AA' 등급 획득

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JYP엔터테인먼트(이하 JYP)가 2026 MSCI(모건스탠리캐피탈인터내셔널) ESG 평가에서 'AA'를 획득했다.최근 JYP는 글로벌 투자정보기관 MSCI이 주관하는 2026 ESG 평가에서 미디어 및 엔터테인먼트 산업 내 211개 평가 대상 기업 중 상위 26.8%에 해당하며 AA 등급을 받았다.MSCI은 1999년부터 매년 전 세계 상장기업을 대상으로 기업의 비재무적 요소인 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등 ESG 경영 관련 이슈를 평가해 CCC부터 AAA까지 총 7단계로 나눠 등급을 부여한다. JYP가 획득한 AA는 AAA와 함께 리더 등급으로써 가장 상위로 분류된다.특히 JYP는 지난해 A에서 올해 AA로 등급 상향을 이뤘다. 등급 상향의 요인은 기업 지배구조의 개선으로, 이사회의 독립성과 감독 기능이 강화되면서 경영 효율성이 한층 높아진 것이 주요하게 작용했다. 또한 에너지 소비 관리 및 운영 효율성 향상에 따른 E(환경) 영역의 점수 상승도 영향을 미쳤다.JYP는 'Leader of Change'라는 ESG 비전 아래 활발한 ESG 경영을 지속하고 있다. 지난 2022년 국내 엔터테인먼트사 중 최초로 ESG 추진 노력과 활동 기록을 작성한 지속가능경영보고서를 발행한 데 이어 2025년까지 4년 연속 지속가능경영보고서를 발간하며 지속 가능한 미래를 만드는 데 선도적 역할을 하고 있다.한편 JYP는 작년 11월 미국 타임지가 선정한 '2026년 세계 최고의 지속가능 성장기업'(World's Best Companies in Sustainable Growth 2026)에서 성장률, 재무 안정도, 환경 영향 등 각 지표에서 모두 높은 평가를 받으며 2년 연속 국내 1위는 물론 세계 1위에 올라 지속가능경영 우수 기업으로써 위상을 인정받은 바 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)