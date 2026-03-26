이동휘 원맨쇼, 해외로…'메소드연기' 전 세계 80개국 판매

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이동휘 주연의 영화 '메소드연기'가 전 세계 80개국에 판매돼 해외 관객과 만난다.'메소드연기'는 코미디로 떴지만 코미디가 하기 싫은 '웃기는 배우' 이동휘가 진정성 있는 연기로 인정받기 위해 역할에 과몰입하면서 벌어지는 이야기를 그린 영화.영화부터 드라마, 예능까지 폭넓게 활약하며 글로벌 팬들에게 인지도를 쌓아온 배우 이동휘가 제작과 주연을 맡아 자신의 이름을 내걸고 출연했다는 점이 해외 세일즈사들의 흥미를 자극한 가운데, 미국, 캐나다, 대만, 베트남, 인도네시아, 몽골 등에서 개봉을 앞두고 있다.또한 아시아, 아프리카, 유럽, 아메리카, 오세아니아 등 전 세계 수십 개국에서 VOD 서비스를 통해 순차적으로 공개될 예정이다.베트남 및 인도네시아 배급사 Runup Vietnam 측은 "이번 배역은 이동휘 배우의 커리어에 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다. 그의 다양한 면모를 확인할 수 있는 계기가 될 것"이라며 '메소드 연기'를 펼친 이동휘의 열연에 극찬을 아끼지 않았다. 또한 "차별화된 소재와 탄탄한 연기파 배우들의 조합은 관객들에게 깊은 공감을 불러일으킬 것"이라며 높은 기대감을 전했다.해외 세일즈사 영화사벌집(Hive Filmworks)은 "배우들의 밀도 높은 연기 앙상블과 신선한 컨셉이 돋보이는 작품으로, 언어와 문화를 넘어 관객들이 직관적으로 빠져들 수 있는 힘을 지녔다. 독창성과 대중성을 함께 갖춘 만큼 해외 관객들에게도 새롭고 인상적인 영화로 다가갈 것"이라고 전했다.'메소드연기'는 지난 18일 개봉해 전국 극장에서 상영 중이다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)