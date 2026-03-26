이제 '성인가요' 아니고 '대중가요' 입니다…대한가수협회, 명칭 변경 의결

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'성인가요'라는 용어가 역사 속으로 사라진다.지난 24일 진행된 2026년 정기총회에서 (사)대한가수협회는 심도 있는 토론 끝에 기존 '성인가요'라는 표현을 '대중가요'로 명칭 변경하기로 의결하고, 이를 공식 권고하기로 결정했다.협회는 "이번 명칭 변경이 특정 연령층에 한정된 이미지를 넘어 보다 폭넓은 음악 장르로 확장하고, 대중과의 소통을 강화하기 위한 중요한 전환점이 될 것"이라고 설명했다.(사)대한가수협회 박상철 회장은 "이번 명칭 변경은 협회의 미래를 위한 중요한 결정"이라며 "세대와 장르를 아우르는 대중가요의 발전을 위해 협회가 중심적인 역할을 해 나가겠다"고 밝혔다.이날 총회에서는 협회 발전과 각 분야에서 두드러진 공헌을 한 회원들에 대한 시상식도 함께 진행되어 의미를 더했다.명예헌정상에는 태진아가 선정되었으며, 최우수가수상에 박상민, 공로가수상에 임희숙, 신인가수상에 남궁진, 윤태화, 모범가수상에 송별, 양지원, 봉사상에 김희진, 감사패에 김시동 감사 등으로 공연, 봉사, 조직 운영 등 다양한 영역에서 협회의 위상을 높이는 데 기여한 회원들이 함께 수상의 영예를 안았다.또한 협회는 오랜 기간 헌신하며 협회 발전에 기여한 공로를 인정해 이갑돈을 원로회장으로 선출했다. 원로회장에 대해서는 예우와 함께 지속적인 활동 지원을 위한 소정의 지원금을 지급하기로 의결했다.대한가수협회 관계자는 "이번 총회는 협회의 정체성을 새롭게 정립하고, 세대와 장르를 아우르는 음악적 가치를 확장하는 계기가 됐다"며 "앞으로도 대중가요의 발전과 회원 복지 향상을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)