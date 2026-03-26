이준석, "국제 유가 안정될 때까지 유류세 전액 한시 면제하자"

▲ 개혁신당 이준석 대표가 26일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다.

이준석 개혁신당 대표가 오늘(26일) "국제 유가가 안정될 때까지 유류세를 전액 한시 면제하자"고 주장했습니다.이 대표는 오늘 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "이재명 정부는 중동 위기를 명분으로 25조 원을 현금으로 나눠주려고 한다"며 "위기 때마다 돈을 꺼내는 것이 이 정부의 일관된 패턴"이라고 말했습니다.그러면서 "기름값이 절반이 세금이고, 더 중요한 것은 간접세가 많다는 것"이라며 "오히려 소득이 낮을수록 세금 부담 비중이 커지는 구조"라고 덧붙였습니다.또 "유류세의 핵심인 교통에너지 환경세만 13조 원 가까이 되고, 여기에 교육세까지 합산하면 17조 원, 18조 원 규모"라며 "이건 연간 총액이라 유가가 안정될 때까지 한시적 면제니 실제 소요되는 예산은 그것보다 적다"고 설명했습니다.이 대표는 "초과세수 20조 원으로 충분히 감당돼 면제 즉시 기름값이 내릴 것"이라며 "화물차 기사와 라이더가 다음 날 주유기 앞에서 바로 체감할 수 있을 것"이라고 말했습니다.이어 "6. 3 지방선거가 석 달 앞인데 힘든 분들을 집중 지원하는 것과 선거용 하사금을 내리는 방식, 어느 쪽이 나라 걱정하는 정답이냐"고 반문했습니다.이 대표는 회의가 끝나고 기자들과 만난 자리에서 "수요를 조절해야한단 이야기가 나오겠지만 사실 대부분 피해는 가격 탄력성이 없는 곳에서 발생한다"며 "화물차 운행을 줄이라는 것은 말이 안되며 어떻게 피해를 완화할 수 있을지 고민해야한다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)