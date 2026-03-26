[정치쇼] 박수민 "장동혁 유세 지원? 당에 의존하면 안 되는 시기, 점퍼색은 고민 중"

인터뷰 자료의 저작권은 SBS 라디오에 있습니다.

전문 게재나 인터뷰 인용 보도 시,

아래와 같이 채널명과 정확한 프로그램명을 밝혀주시기 바랍니다.

이미지 확대하기

▷김태현 : 이번에는 지방선거에 도전장을 내미는 후보를 만나보는 시간입니다. 국민의힘 서울시장 경선을 치르고 있는 박수민 의원입니다. 의원님, 안녕하세요.▶박수민 : 반갑습니다.▷김태현 : 의원님이 서울시장에 도전하신다고 했을 때 다 깜짝 놀랐어요. 왜냐하면 국민의힘의 현역의원들 이름이 나올 때 대부분 나경원 의원이나 신동욱 의원 얘기가 나왔었고, 또 경기도에서는 안철수 의원 얘기 나왔는데 의원님 얘기는 안 나왔거든요.▶박수민 : 맞아요.▷김태현 : 그런데 추가공모 기간에 거의 마지막에 원서를 내신 거란 말이에요.▶박수민 : 네.▷김태현 : 그러면 갑자기, 갑자기는 아닐 수도 있고요. 마지막에 내가 도전할게 이렇게 하신 이유는 뭐예요?▶박수민 : 제가 대기실에 있었던 연습생인데. 원래 작년부터 사실 주변에서 말씀은 많았어요.▷김태현 : 그래요?▶박수민 : 네. 그리고 저도 내면에 고민이 좀 있었는데요. 상황이 말씀하신 분들이 거론되시고 그래서 저는 다른 쪽으로 생각을 하고 있었는데요.▷김태현 : 다른 쪽이요?▶박수민 : 네. 그런데 이게 상황이 경선다운 경선이 열리지 않으면 오 시장님의 그 접수거부 파동이 진정이 안 될 상황이었어요. 그런데 나경원 의원님이나 신동욱 의원님은 다 불출마선언을 이미 하셨고요. 그러면 내가 한번 뛰어들어서 경선다운 경선으로 당 상황도 정리하고, 시민들께 도리를 다하자 이렇게 생각한 겁니다.▷김태현 : 그 얘기는 서울의 현역의원이 사실 얼마 없잖아요.▶박수민 : 별로 없어요. 11명이에요.▷김태현 : 11명. 그중에 누구 하나라도 나가서 오 시장의 대항마로 경선판을 키워야 당이 살지, 그렇지 않으면 이거 경선도 맥이 빠지고, 본선에도 어려울 수 있을 거다 뭐 이런 판단을 하셨다는 거예요?▶박수민 : 그게 또 도리지요. 공당이라는 게 노선하고 정책, 생각을 세워서 공직후보자를 배출하는 게 가장 중심기능인데, 그 과정을 아주 투명하고 화끈하고 최고의 품질로 이끌어 줘야 되는 게 공당의 책임인데 그 과정이 뭐 파행되고 그러면 그건 진짜 도리가 아니지요.▷김태현 : 의원님, 중앙일보의 보도를 보니까 국민의힘 지도부의 권유가 있었다. 조광한 최고위원과 유상범 의원, 김대식 의원 등의 권유가 있었다. 그런 보도가 있거든요. 왜냐하면 사실은 의원님이 출마선언하시는 날 아침에 조광한 최고위원이 저희랑 인터뷰할 때 의원님의 이름은 얘기는 안 하시고 오늘 누가 나온다고, 조금만 기다려보라고 그렇게 얘기를 하긴 하셨거든요. 그 기사 맞는 거예요? 주변에서 마지막 날 그렇게 설득했다라는 거요.▶박수민 : 제가 플랜A라고 말씀드리는 게, 플랜B는 원래 저 아니었을 거예요. 다들 있었는데요.▷김태현 : 예를 들면 나경원 의원이나 신동욱 의원?▶박수민 : 저는 모르겠는데요. 조광한 최고위원이 2개의 신분을 가지고 있어요.▷김태현 : 뭐요?▶박수민 : 하나가 최고위원이고, 하나가 유상범 의원님의 오랜 지인이에요.▷김태현 : 그래요? 두 분이 원래?▶박수민 : 네, 원래 오랜 지인이고요. 언론방송에 좀 노출이 안 되지만 사실 저희 국회의원들의 물밑 움직임은 굉장히 활발하고, 또 저희 당이 좀 묵묵하잖아요. 그래서 표면, 그러니까 수면 위로 잘 안 드러나는 움직임이 많은데요. 이 공천거부 파동은 107명 절윤결의문 이후에 나온 거라 저희한테 굉장히 심각한 상황이었고, 의원님들이 많이 움직였었어요.▷김태현 : 네.▶박수민 : 그래서 의원님들이 지도부와 무관하게 이거는 누군가 움직여야 된다. 서울 의원 중에서 누구냐, 박수민 해라. 준비돼 있지 않느냐, 빨리 나가라. 이런 권유였고요. 그 권유가 유상범, 조광한 뭐 이렇게 통해서 표출이 된 거지요. 지도부는 아니고요.▷김태현 : 의원님, 혹시 걱정은 안 되세요? 왜냐하면 언론의 해석인데, 실제는 모르겠지만 이게 언론의 해석입니다. 나경원 의원하고 신동욱 의원이 불출마선언한 여러 가지 이유들 중에 만약에 본선 나가서 떨어지면 배지를 떼야 되는데 그 부담을 왜 줘라는 이유가 있는 거 아니냐라는 언론의 해석이 있었는데요. 그건 의원님도 마찬가지잖아요.▶박수민 : 마찬가지이지요.▷김태현 : 그 좋은 강남을 지역구를 버리고 본선 나갔다가 지금 당 상황도 안 좋은데 떨어지면 나 백수인데. 그거에 대한 걱정이나 두려움은 없으세요?▶박수민 : 정치인이라는 게 그 정도 각오 없이는 저는 할 수도 없고, 해서도 안 된다고 생각해요. 저는 그래요, 시대의 구조적인 모순을 정면으로 대결하는 게 정치인이라고 믿고 있고, 저는 그게 집값과 주택, 그다음에 일자리, 노후, 출산 이런 거라고 생각해서 정치에 뛰어든 사람이거든요.▷김태현 : 네.▶박수민 : 그런데 이제 배지는 중요해요. 제가 해 보니까 배지가 있어야 정치를 하겠더라고요.▷김태현 : 아무래도 그렇겠지요.▶박수민 : 뭐 다른 특권 그런 게 아니라 제가 보니까 이게 약간 면허 같은 거예요. 그래서 국민들이 달아주신 이 무게가 있는 건데요. 그런데 국민들이 원하시는 거는 배지를 달고 열심히 잘하는 것도 중요하지요. 그러나 결정적인 순간에는 시대의 문제를 돌파해낼 수 있는, 진정성 없이 이게 할 수 없는 직업이에요.▷김태현 : 배치에 연연하면 안 된다?▶박수민 : 안 돼요, 안 돼.▷김태현 : 의원님, 그런데 일단은 그것도 경선을 뚫어야 되잖아요. 상대는 오세훈 시장입니다.▶박수민 : 거대하지요.▷김태현 : 거대하지요. 전국적 인지도. 지금 다섯 번째, 대선 후보. 그렇잖아요.▶박수민 : 네.▷김태현 : 오세훈 시장을 어떻게 이기실 거예요? 약점이 보여요?▶박수민 : 저는 이렇게 말씀드릴게요. 아무리 좋은 휴대폰도 때가 되면, 신모델이 나오면 바꾸시잖아요.▷김태현 : 너무 오래했다?▶박수민 : 네. 신모델 나왔어요. 박수민이 나왔으니까 휴대폰 교체 타이밍입니다.▷김태현 : 너무 오세훈 시장은 오래됐으니 좀 지겹다, 이제.▶박수민 : 그거보다도 에너지하고, 돌파력, 그다음에 제가 보기에는 집중력이 좀 필요하거든요. 저는 특히 주택문제를 그렇게 보는데요.▷김태현 : 그러면 오세훈 시장의 서울시가 좀 정체돼 있다고 보시는 거예요?▶박수민 : 신통기획이 되게 좋아요. 그거 잘하셨어요. 그런데 제가 강남에서도 그렇고, 재건축 민원을 많이 다뤄보면 현장의 신통기획은 신통하지 않을 때가 있어요.▷김태현 : 그건 왜지요?▶박수민 : 집중력이 흐트러져요. 구청 기준 다르고 시청 기준 다르고, 그다음에 구청 공무원 다른 얘기, 시청 공무원 다른 얘기. 조금 더 집중해서 해야 그 신통기획이 이제 시즌2로 가거든요. 그 에너지는 저한테 있는 것 같은데요.▷김태현 : 그래요? 그러면 방향 자체는 옳지만, 집행하는 속도나 집중력 차원에서 좀 모자라다?▶박수민 : 맞고요. 더 해야 돼요. 플러스알파도 있어요. 절차적으로 압축시킨 게 신통기획인데 잘했지요. 절차 이퀄 공사비용이고, 또 혼선이니까요. 그런데 지금은 공사비하고 금리 이런 게 다 올라서 이제 경제성을 좀 맞춰줘야 돼요. 이거는 또 다른 차원이에요, 어나더 레벨이에요. 이거 해야 됩니다.▷김태현 : 의원님, 좀 이른 질문일 수 있는데요. 만약에 이번에 경선이 안 되시거나 본선에서 안 되시거나 어쨌든 서울시장에 안 되시면 4년 후에 또다시 도전하실 거예요? 느낌에 왠지 그러실 것 같은데요.▶박수민 : 그거보다는 저는 한번 결심한 게 있었잖아요. 제가 주식시장 띄우겠다. 그래서 상법 개정안 1차 처리 합의에 제가 그렇게 노력했던 거고요. 주식시장 띄우고, 자본소득 늘려서 노후 해결하고, 그다음에 이런 라이프 사이클 속에서 출산 높이고, 일자리와 주택 이런 구조적인 문제. 이거는 성장률만 높아진다고 되는 게 아니다라는 것에 도전한 거라서요.▷김태현 : 네.▶박수민 : 그런데 아쉬운 점은 지난 2년 동안 격변이 세서 제가 많이 좀 휩쓸린 부분이 있어요. 그런데 이번에 한번 서울시에서 이걸 돌파하겠다는 거고요. 만약에 안 되면 그런 생각 안 해요. 절대 안 해요. 이번에 반드시 합니다.▷김태현 : 뒤는 없다?▶박수민 : 뒤 없어요.▷김태현 : 다음에 또 도전 안 하고, 이번에 승부 본다?▶박수민 : 승부 봐요.▷김태현 : 알겠습니다. 일단 승부 보려면 오 시장을 넘어야 돼요. 오 시장님하고 의원님은 여러 가지로 조금 스타일이 다른 것 같은데요. 일단 후보가 되면 점퍼 빨간색 입으실 거예요, 하얀색 입으실 거예요?▶박수민 : 그건 아직 못 정했어요. 솔직히 이게,▷김태현 : 잠깐만요. 못 정했다는 얘기는 무조건 빨간색은 아니라는 얘기인데요.▶박수민 : 국민 눈높이, 시민 눈높이에 맞추는 게 맞고요. 저는 이런 생각이 있어요. 지금 당에 의존하면 안 돼요. 후보가 돌파해서 당을 오히려 확장시키고, 새로운 돌파점을 찾아야지.▷김태현 : 후보가 제일 중요하긴 하지요.▶박수민 : 후보예요. 지금 기승전 후보예요. 그런데 후보가 어떤 모습으로 다가가는 게, 시민들과의 접점을 단축시키느냐 이게 고민이고요. 자존심으로야 빨간색 입어야지요, 당연히. 그런데 지금 상황이, 또 제가 다녀보고 하면 또 저라고 뭐 이렇게 너무 그럴...▷김태현 : 저라고 별 수 있겠습니까 이러시는.▶박수민 : 하여튼 고민할게요.▷김태현 : 고민, 그러면 하얀 점퍼 입을 수도 있다는 말씀이신 거지요? 그렇지요?▶박수민 : 하루하루 할까, 뭐 어떻게 할까요.▷김태현 : 그래요? 선대위는 어떻게 하실 거예요? 오 시장은 지금 혁신선대위. 어제 오세훈 시장도 그렇고요. 어제 배현진 서울시당위원장 제가 인터뷰를 했었고, 지난주에 김재섭 의원이 출연했었는데 두 사람의 공통된 얘기는 서울시 선거는 서울에서 치른다, 중앙당은 개입하지 마라. 이런 톤이었거든요. 의원님은 후보 되시면 어떻게 하실 거예요?▶박수민 : 비슷한데 좀 다르네요.▷김태현 : 비슷한데 다르다?▶박수민 : 네. 저는 당에 의존하면 안 된다고 생각해요.▷김태현 : 일단 후보가 중요하다.▶박수민 : 후보가 중요하고요. 그러니까 선대위보다 중요한 게 후보고. 그래서 저는 제가 후보돼서 바로 요청하고 시도할 게 실무형 선대위예요. 손발이 잘 맞아야 돼요.▷김태현 : 거물 필요 없다?▶박수민 : 그거 안 돼요, 안 돼. 지금 서울시민의 문제를 지금 주택, 일자리, 노후, 저출산을 뚫어내야 되는데, 지금 대한민국에 거물이 없어서 그 문제가 안 풀렸나요? 명망가가 없어서 안 풀렸나요? 이 구조적인 문제를 돌파할 수 있는 손발 잘 맞는 실무형이 더 좋은 것 같아요.▷김태현 : 그러면 왠지 오세훈 시장은 후보되면 장동혁 대표가 찾아와서 같이 유세 도와준다 그러면 싫다 그럴 것 같거든요, 느낌에. 배현진 위원장도 어제 우리 별로 원하지 않는다 이렇게 얘기했어요. 의원님은 어떻게 하실 거예요? 장 대표가 후보님, 내일 종로에서 같이 유세합시다라고 하면요.▶박수민 : 그거는 조금 예민한 질문인데요. 그것도 결국은 시민 눈높이에서 해결하겠다. 시민들이 선거라는 거는 후보를 위한 시간이 아니라 시민들을 위한 시간인데, 유세도 시민들이 어떤 말을 듣고 싶다 결국 그거잖아요. 그러니까 후보를 잘 보여줄 수 있고, 시민들에게 메시지 전달이 어떻게 돼야 되는지에 따라서 실무형 선대위를 한번 짜볼게요.▷김태현 : 의원님, 저는 완곡한 거절로 들리는데요. 대표님은 괜찮으니까 제가 알아서 할게요라고요.▶박수민 : 또 제가 거짓말을 잘 못 해요. 말해놨다가 말 바꾸면 안 되잖아요.▷김태현 : 솔직하시면 좋지요. 정치인의 최고 덕목.▶박수민 : 그런데 상황이 진짜 간단치 않아요. 그렇기 때문에 저도 뭐라고 자신이, 저도 뭐라고 얘기하고 싶지요. 쉽지 않아서 여지를 좀 두는 겁니다.▷김태현 : 비록 내가 원내 지도부였지만 당대표가 오겠다는 걸 흔쾌히 받기는 너무나도 좀 힘들다 이런 말씀이신 거잖아요.▶박수민 : 내가 힘들다기보다 시민들의 축제기간을 우리가 어떻게 끌어가야 될지. 왜냐하면 장 대표가 나쁘다는 것보다는 장 대표가 노선형이잖아요, 지금. 그리고 그 노선이라는 게 지금 많은 저희 국회의원들이 노력을 했지만 확장돼 있는 상태는 아니거든요. 그래서 저는 장 대표가 확장해야 된다고 보는데, 그 확장이 지금 좀 느리고요. 그러다 보니까 장 대표가 개인적인 뭐 그런 거보다도 저는 정치형 선거가 되면 안 된다고 생각해요. 지금 대한민국 진영정치를 넘어서야 되는데 이번 선거에서 좀 변화가 필요하다고 봅니다.▷김태현 : 알겠습니다. 그러면 이제 정책 얘기로 마무리하도록 하겠습니다. 부동산이 제일 중요하잖아요, 특히 서울이요.▶박수민 : 네.▷김태현 : 일단 현 이재명 정부의 부동산정책을 어떻게 평가하세요?▶박수민 : 뭐 좋은데.▷김태현 : 좋다는 건 어떤 점에서요?▶박수민 : 그러니까 또 진정성 의지는 있는 것 같아요.▷김태현 : 집값을 안정적으로 잡겠다는 거요?▶박수민 : 네. 그런데 3종 세트를 해야 하지, 이게 1종 세트만 해서는 안 되는 얘기거든요. 신축, 거래활성화, 주택바우처. 신·거·주 제가 요거 제시하고 있는데요.▷김태현 : 밀고 계십니까? 딱 들어오는데요.▶박수민 : 신·거·주. 그래서 신축이 공급이 잘 돼야 거래 매물을 내놓게 돼 있어요. 거래가 활성화돼요. 그리고 이렇게 시장이 잘 돌아가면 다 좋을 것 같은데. 또 취약계층이 어려울 때는 도움을 드려야 되는데 공공임대주택보다는 시장에 있는 주택에 들어갈 때 부족한 비용을 주택바우처로 주는 게 좋아요. 신·거·주. 신축, 주거활성화, 주택바우처 이 3종 세트가 잘 도와주도록 세금 같은 걸 후행적으로 도와줘야지. 세금이 먼저 나서서 지금 거래활성화를 시키시려는 것 같은데요. 조금 좁고, 무리가 걸려요. 그러니까 대통령이 저렇게 열심히 하시는데, 그냥 저한테 맡겨주세요.▷김태현 : 네.▶박수민 : 대통령은 하실 일 너무 많아요. 이란전쟁도 있고요. 서울시 문제는 제가 할게요.▷김태현 : 알겠습니다. 오늘 인터뷰는 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 지금까지 국민의힘 서울시장 출마자인 박수민 의원이었습니다.▶박수민 : 감사합니다.[SBS 김태현의 정치쇼]