[자막뉴스] 태국 유조선, 호르무즈 '무료 통과'…30억 원 통행료는?

이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 각국 유조선의 발이 꽁꽁 묶인 가운데, 태국 유조선 한 척이 통행료 등 별도 비용을 내지 않고도 호르무즈 해협을 무사히 통과했습니다.



태국의 석유·에너지기업 방착 코퍼레이션은 현지시간 25일 성명을 통해 자사 유조선이 지난 23일 호르무즈 해협을 통과했다고 밝혔습니다.



해당 유조선은 지난 11일부터 걸프 해역에 머물러 있다가 태국 외교부와 이란 당국 간 협조 덕분에 태국으로 돌아오고 있다고 전했습니다.



시하삭 태국 외교부 장관은 이란측에 태국 선박의 해협 통과를 위해 협조해 줄 수 있냐고 문의했고, 이란측으로부터 "선박을 보호할테니 통과할 선박들의 이름을 알려달라"는

답변을 받았다고 밝혔습니다.



또 태국 화학기업 'SCG 케미컬' 소유의 또다른 태국 선박도 호르무즈 해협 통과 허가를 기다리고 있다고 덧붙였습니다.



방착 코퍼레이션 측은 이 과정에서 유조선의 해협 통과를 위해 이란에 금전적 대가를 지불하지는 않았다고 전했습니다.



앞서 이란 외무부는 국제해사기구(IMO) 회원국들에 서한을 보내 자국과 사전 조율을 거친 '비적대적 선박'에 한해 호르무즈 해협 통과를 허용하겠다고 밝혔습니다.



또 호르무즈 해협을 통과하기 위해선 선박 한 척당 우리 돈 30억 원의 통행료를 지불해야 한다는 외신 보도도 나왔는데, 해운 전문 매체 로이드리스트에 따르면 최근 한 유조선 운영사가 호르무즈 해협 통과를 위해 이란 측에 이 대금을 지불한 것으로 전해졌습니다.



(취재: 김태원, 영상편집:나홍희, 디자인:양혜민, 제작: 디지털뉴스부)