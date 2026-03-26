"'북쪽에서 왔나요?' BTS 녹화장 농담 논란…미 코미디언 결국 사과"

미국 NBC '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런'의 상주 코미디언 세스 허조그가 방탄소년단(BTS) 출연 녹화 현장에서 한 발언으로 논란에 휩싸였다.



논란은 지난 25일(현지 시간) 진행된 녹화 현장에서 발생했다. 사전 진행을 맡은 허조그는 "이 중에서 북쪽에서 온 사람이 있나요? 없나요"라는 발언을 했고, 일부 관객들이 이 농담이 인종 차별적으로 들려서 '불쾌했다'고 지적했다.



해당 발언은 원래 관객의 출신을 묻는 콘셉트의 즉흥 멘트였던 것으로 알려졌지만, 이를 방탄소년단을 겨냥한 인종 차별적 발언으로 인식하며 비판이 제기됐다. 이후 관련 내용이 소셜미디어를 통해 확산되면서 논란이 커졌다.



TMZ에 따르면 논란이 확산되자 허조그는 이번 상황과 관련해 BTS 측에 사과했다. 방송사 관계자들 역시 해당 발언에 대해 내부적으로 문제를 인지하고 허조그와 관련 논의를 진행한 것으로 전해졌다.



일부 누리꾼들은 세스 허조그가 과거 아시아인을 폄하하는 내용의 소셜미디어 활동을 했다며 책임 있는 사과를 요구하기도 했다.



한편 방탄소년단의 '더 투나잇 쇼' 출연분에는 인터뷰와 공연이 포함될 예정이다.



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)