휘발유 가격 15일 만에 상승 전환…내일 2차 최고가 발표

▲ 서울 시내 한 주유소 모습

내일(27일) 2차 석유 최고가격제 발표를 앞둔 가운데 전국 주유소의 평균 휘발유 가격이 상승 전환했습니다.오늘(26일) 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 오전 9시 기준 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 L당 1,819.1원으로 전날보다 0.1원 상승했습니다.경유 가격은 같은 시각 L당 1,815.1원으로 전날보다 0.1원 하락했습니다.전국에서 가장 비싼 서울 지역 기름값도 상승 전환했습니다.서울 평균 휘발유 가격은 L당 1,847.6원으로 전날보다 0.3원 올랐습니다.서울 평균 경유 가격도 0.4원 상승한 L당 1,836.2원으로 집계됐습니다.전국 휘발유 가격은 미국과 이란 간 전쟁 발발 이후 상승세를 이어가다 지난 10일 최고가를 기록한 뒤 하락세를 보였으나, 15일 만인 어제 다시 상승 전환했습니다.정부는 지난 13일 석유 최고가격제를 시행했고 내일 2차 고시를 앞두고 있습니다.국제 유가는 미국이 이란과의 전쟁 종식을 위한 협상을 이어가고 있다는 기대감에 하락했습니다.현지 시각 25일 5월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 102.22달러로 전장보다 2.2% 하락했으며, 5월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가도 배럴당 90.32달러로 전장보다 2.2% 내렸습니다.다만 통상 국제 유가 변동이 약 2~3주의 시차를 두고 국내 주유소 가격에 반영되는 점을 고려하면 2차 석유 최고가격 역시 1차보다 인상될 가능성이 있는 것으로 전망됩니다.(사진=연합뉴스)