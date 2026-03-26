[D리포트] 한순간에 모범생서 노예로…목숨 앗아갈 뻔한 가스라이팅

중식당에서 하루 20시간가량 일하며 무자비한 폭행을 당한 40대 A 씨.



A 씨는 4년제 대학을 졸업하고 외국계 회사에 다니기까지 했던 이른바 '모범생'이었습니다.



정상적이었던 A 씨가 어떻게 5년 동안 노예처럼 중식당 사장 B 씨에게 끌려다녔던 걸까.



전문가들은 심리적 지배를 뜻하는 '가스라이팅'을 그 이유로 설명합니다.



[황정용/동서대학교 경찰학과 교수 : 가스라이팅은 지능 수준하고는 전혀 관계 없습니다. 애당초 설정된 관계의 문제이고. (개인의) 성향과는 관계가 있죠. 폭력적인 성향의 사람과 그 다음에 갈등을 극히 싫어하고 회피하는 사람의 성향이 만났을 때 (일어날 가능성이 높습니다.)]



B 씨는 A 씨의 일거수일투족을 CCTV로 일일이 감시하다가 업무가 끝나면 잘못을 질책하며 폭행하는 일상을 반복했다고 A 씨는 말합니다.



스스로 죄책감에 빠지게 해 통제하려는 전형적 수법이라는게 전문가들의 설명입니다.



실제로 A 씨는 당초 폭력에 대해 대항하기도 했지만, 시간이 지나며 점점 무력해졌습니다.



[A씨 폭행 피해 직원 : 문제를 하나하나 지적하면서 거기에 대해서 폭행도 하고 지적도 하고 저는 폭행과 그런 걸 다 감내하고 남은 시간에 영업도 준비를 하고.]



B 씨는 본인이 오토바이 사고를 내놓고도 A 씨의 모자란 업무 능력 탓이라는 황당한 이유로 A 씨에게서 수백만 원의 돈을 가져가기도 했습니다.



A 씨는 경찰 신고 당시 영양실조 상태였는데, 전문가들은 실제로 조금만 시기를 놓쳤다면 참사가 벌어졌을 거라고 말합니다.



[황정용/동서대학교 경찰학과 교수 : 오로지 돈을 얻기 위한 도구. 제가 읽다 보니까 '이러다가 너 죽을 수도 있어'라고 가해자가 이야기 하는 부분이 있더라고요. 폭력을 행사하면서 본인이 신인 거예요.]



전문가들은 두 사람의 분리가 무엇보다 중요하다며 적절한 조치가 따라야 한다고 강조합니다.



(취재 : 하영광 KNN, 영상취재 : 전재현 KNN, 제작 : 디지털뉴스부)



KNN 하영광