[D리포트] 마구잡이 폭행에 기절까지…짬뽕집 '현대판 노예'

40대 남성 A 씨의 몸에 시퍼런 멍자국이 선명하게 남아있습니다.



가슴과 등 뿐만 아니라, 얼굴과 머리에도 심한 상처가 남았습니다.



폭행을 가한 남성은 다름 아닌 A 씨가 일하던 중식당 사장 B 씨입니다.



A 씨는 지난 5년 동안 B 씨에게 무자비한 폭행을 당했다고 말합니다.



[A 씨/폭행 피해 직원 : 매일매일 오늘은 살 수 있겠나 그런 단계를 떠나서 그날은 진짜로 오늘은 거의 죽을 확률이 훨씬 더 높겠다, 아무리 생각해 봐도 아무래도 죽겠다 싶어서 112에 (신고했습니다.)]



A 씨는 5년 전 직장 동료였던 B 씨가 개업한 식당으로 일터를 옮겼습니다.



B 씨는 일 처리가 미흡하다는 이유로 A 씨를 툭툭 치기 시작하더니 점점 강도가 세졌습니다.



흉기로 손바닥을 찔러 관통시키거나, 고무망치 등 둔기로 머리를 내려치는 등 무자비한 폭행이 이어졌다고 말합니다.



하루에도 수차례 손으로 목을 졸라 기절시키는 행위가 반복되자, 생명의 위협을 느낀 A 씨는 결국 경찰에 신고를 결심했습니다.



[A 씨/폭행 피해 직원 : 매일매일이 지옥이었기 때문에 오히려 기절을 당했을 때는 의식이 좀 불분명하고 통증도 잘 없고 할 때는 오히려 그때가 제일 행복한 순간이었죠.]



재료 준비와 조리, 서빙 등 업무 전반을 홀로 도맡은 A 씨는 밤 12시에 퇴근해 쪽잠을 잔뒤 새벽 4시 출근하는 일정을 이어왔습니다.



여기에 지속적으로 이어진 폭행과 가스라이팅으로 정상적 판단이 어려운 상태였다고 A 씨 가족들은 말합니다.



[A 씨 어머니 : 우리 아들도 완전 거기에 가스라이팅을 당해서 바보가 된 거라. 원래 00대 영어영문학과를 나와서 공부를 못하지도 않고 그렇게 컸는데.]



취재진은 B 씨에게 입장을 듣기 위해 연락했지만, 받지 않았습니다.



경찰은 직원 A 씨를 수년간 폭행하는 등의 혐의로 짬뽕집 사장 40대 B 씨에 대한 수사를 확대해 나갈 방침입니다.



(취재 : 하영광 KNN, 영상취재 : 전재현 KNN, 영상편집 : 이소민 KNN, 제작 : 디지털뉴스부)



KNN 하영광