장동혁, 카타르 LNG 불가항력 선언에 "이제라도 원전 확대해야"

▲ 국민의힘 장동혁 대표(가운데)가 26일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 중동발 '에너지 전쟁' 여파로 카타르가 LNG 공급 불가항력을 선언하자 원전 확대를 기초로 한 에너지 믹스 정책을 새로 짜야한다고 주장했습니다.장 대표는 오늘(26일) 오전 국민의힘 최고위원회의에서 "카타르가 우리나라에 LNG 공급 불가항력을 선언했다"라며 "부족한 물량을 현물 시장에서 비싸게 사 와야 하니 가스요금, 전기요금 등 생활물가 폭등을 피하기 어렵게 됐다"고 진단했습니다.장 대표는 "문재인 정권 시절 탈원전한다면서 멀쩡한 원전 다 멈춰 세운 결과"라며 "그나마 지난 정부에서 원전 생태계를 복원해 놓지 않았더라면 훨씬 더 심각한 위기를 맞았을 것"이라고 주장했습니다.이어 "이제라도 원전 확대를 기초로 에너지 믹스 정책을 새로 짜야한다"라며 "나프타, 헬륨 등 원자재 부족 현상이 계속되면 우리 산업과 민생 전반이 엄청난 충격을 받을 수밖에 없다"고 우려했습니다.장 대표는 또 "정부의 대응은 늦어도 너무 늦다"라며 "공장들이 줄줄이 가동을 멈추고 물가 폭등해도 속수무책이더니 이제야 비로소 청와대의 비상경제상황실을 설치했다"라고 주장했습니다.정부와 여당이 추경 논의를 이어가는 데 대해선 "지금의 위기는 돈 풀어서 해결할 수 있는 위기가 아니다"라며 "에너지 수급과 물가 안정에 정부의 사활을 걸어야 한다"고 지적했습니다.그러면서 "우리와 같이 카타르 LNG 도입이 막힌 이탈리아는 총리가 직접 알제리까지 달려가서 물량 확대를 요청했다"라며 "대통령이 정말로 해야 할 일이 무엇인지 깊이 생각해 보기 바랍니다"라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)