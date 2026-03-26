출생아 증가 영향에…인구 자연 감소 4년 만에 '최소 폭'

[경제 365]



출생아 증가 영향으로 인구 감소 폭이 둔화했습니다.



국가데이터처 국가통계포털에 따르면 지난 1월 인구는 5천539명 자연 감소했습니다.



사망자가 출생아보다 많았지만 감소 폭은 4년 만에 가장 작았습니다.



출생아 수는 2만 6천916명으로 1년 전보다 11.7% 늘어 19개월 연속 증가세를 보였습니다.



이는 혼인이 늘면서 출산이 함께 늘어난 영향으로 풀이됩니다.



이른바 에코붐 세대가 30대에 진입하면서 결혼 건수가 늘고, 출산 증가로 이어지는 흐름으로 분석됩니다.



이에 따라 인구가 자연 증가로 전환하는 '골든크로스'를 다시 맞을 수 있다는 기대감도 조심스럽게 나오고 있습니다.



실제로 감소 폭이 빠르게 줄고 있는 점도 이런 기대를 키우고 있습니다.



하지만 인구 감소 흐름 자체는 아직 이어지고 있는데, 2019년 이후 75개월째 줄어들고 있는 추세입니다.



합계출산율은 장기적으로 0.92명 수준으로 전망됩니다.



단기 반등이 추세 전환으로 이어질지는 여전히 불확실합니다.



인구 유지 기준인 2.1명과는 여전히 큰 격차입니다.



*이 기사는 AI 오디오로 제작됐습니다.