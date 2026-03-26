'나는 솔로' 30기 영수♥옥순, 손깍지 끼고 현커 발표…"사생활이 깔끔해서 더 믿음 갔다"

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ENA·SBS Plus 공동 제작 예능 '나는 SOLO' 30기가 두 쌍의 최종 커플을 탄생시키며 막을 내린 가운데, 방송 이후 실제 연애 여부에도 관심이 쏠리고 있다.25일 방송된 '나는 SOLO'에서는 '솔로나라 30번지' 최종 선택 결과, 영수-옥순, 영식-영자가 커플로 이어지며 해피엔딩을 맞았다.방송 이후 진행된 촌장엔터테인먼트 유튜브 라이브에서 출연자들이 직접 현커 여부를 밝혔다.방송에서 영수는 옥순과 실제 연애를 이어가고 있는 '현실 커플(현커)'임을 밝혔다. 영수는 "방송 끝나고도 계속 만나고 있는 단계"라며 "방송에서는 썸을 3~4달 탄다고 했지만, 전 앞뒤가 다른 사람이었다. 끝난 지 2주 만에 고백했다"고 털어놨다.옥순 역시 "방송 안에서는 진중한 모습이었는데, 밖에서는 훨씬 적극적이고 표현도 많이 해줘서 놀랐다. 대화를 나눠보니 과거와 미래를 진지하게 생각하는 사람이라 오래 보고 만나도 되겠다고 생각했다. 사생활이 굉장히 깔끔한 사람이라 더 믿음이 갔다. 겉으로는 강해 보이지만 실제로는 자상하고 스윗한 남자친구"라고 애정을 드러냈다."방송 중 어떻게 데이트를 했나"라는 질문에 옥순은 "주 1~2회 정도 만났고, 스포일러를 피하기 위해 마스크를 쓰고 심야 데이트를 했다"고 밝혔다. 또 방송에서의 갈등 장면에 대해서도 옥순은 "방송을 보고 나서 느낌이 달라 잠깐 혼내기도 했지만, 과정이 다 이해돼서 넘겼다"고 말했고, 영수는 "싸우지 않고 잘 만나고 있다"고 덧붙였다.반면 또 다른 최종 커플이었던 영식과 영자는 방송 이후 각자의 길을 걷게 됐다고 밝혔다. 영식은 "한 달 정도 알아가는 시간을 가졌지만 맞지 않는 부분이 있어 각자의 길을 가기로 했다. 현재는 제 부족한 부분을 이해해 주는 분과 진지하게 만나고 있다"고 전했다. 영자 역시 "방송 이후에는 스포일러를 피하기 위해 별다른 만남을 하지 않았다. 이제는 소개팅 등을 통해 새로운 인연을 만나볼 생각"이라고 말했다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)