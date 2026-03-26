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해군, 서해수호의 날 계기 동·서해서 해상기동훈련

김태훈 국방전문기자
작성 2026.03.26 09:33 조회수
해군, 서해수호의 날 계기 동·서해서 해상기동훈련
▲ 해상기동훈련

해군은 제11회 서해수호의 날을 맞아 해군·해병대 서해수호 55용사의 희생을 기리고 전투의지를 높이기 위해 그제부터 동·서해에서 해상기동훈련을 진행하고 있다고 오늘(26일) 밝혔습니다.

내일까지 이어지는 훈련에는 해군 1·2·3함대사령부와 기동함대사령부 예하 수상함 20여 척, 잠수함, P-8 해상초계기 및 AW-159 해상작전헬기 등이 참가했습니다.

2함대사령부는 서해 해상에서 대잠전, 국지도발 대응, 무인기 대응, 대잠·대함 일제사격 등을 훈련 중입니다.

구축함 을지문덕함(DDH-Ⅰ·3천200t급), 유도탄고속함 황도현함(PKG·450t급) 등 수상함 10여 척을 비롯해 잠수함, P-3 해상초계기 등이 참가했습니다.

1함대사령부는 동해 해상에서 대잠전, 대잠·대함 일제사격, 전술기동 등을 실시 중입니다.

훈련에는 구축함 광개토대왕함(DDH-Ⅰ·3천200t급), 호위함 대구함(FFG·3천100t급) 등 수상함과 잠수함, AW-159 해상작전헬기 등이 함께하고 있습니다.

3함대와 기동함대도 동해 해상에서 해양차단훈련, 해상방공훈련, 대잠전, 전술기동 등을 하고 있습니다.

2함대 훈련을 주관한 정승일(준장) 제2해상전투단장은 "다양한 해상 상황을 가정한 해상기동훈련을 통해 최고도의 전투준비태세를 확립하겠다"고 말했습니다.

한편, 해군은 오늘 오전 평택 2함대사령부에서 이재섭(소장) 사령관 주관으로 제16주기 천안함 46용사 추모행사를 엽니다.

또 경남 창원 진해루 해변공원에서는 고(故) 한주호 준위 추모행사가 열립니다.

(사진=해군 제공, 연합뉴스)
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