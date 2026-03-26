"이란, 미 지상군 공격 대비해 원유 거점 하르그섬 방어 강화"

▲ '하르그섬'

이란이 미국 지상군의 공격에 대비해 원유 수출 요충지인 하르그섬의 방어를 대폭 강화했다고 미 CNN 방송이 보도했습니다.소식통에 따르면 이란은 최근 몇 주간 미군의 하르그섬 점령 작전에 대비해 현지에 추가 병력과 방공 전력을 배치한 것으로 알려졌습니다.특히 이란은 대인 지뢰와 대전차 지뢰 등 섬 주변에 '함정'을 설치했으며, 미국이 지상 작전을 감행할 경우 미군 상륙 가능성이 있는 해안선에도 이러한 지뢰를 설치했다고 소식통은 전했습니다.이 섬은 이미 다층 방어 체계를 갖추고 있는데, 최근에는 휴대용 지대공 유도 미사일 시스템도 추가로 배치됐습니다.도널드 트럼프 미 행정부는 이란에 호르무즈 해협 개방을 압박하기 위한 수단으로 이란 원유 수출의 약 90%가 지나는 통로인 하르그섬을 점령하는 방안을 검토하는 것으로 알려졌습니다.그러나 군사 전문가들은 미군이 지상 작전을 감행할 경우 많은 사상자가 발생할 수 있다고 지적합니다.제임스 스타브리디스 전 북대서양조약기구(NATO·나토) 사령관은 "이 상황이 매우 우려스럽다"며 "이란은 미군이 자국 영토에 진입하는 순간 최대한의 타격을 입히기 위해 모든 수단을 동원할 것"이라고 CNN에 말했습니다.CNN에 따르면 트럼프 대통령의 일부 측근들도 하르그섬 점령 작전에 그만한 위험을 감수할 가치가 있는지 '심각한 의문'을 제기한 것으로 알려졌습니다.미군이 하르그섬을 점령한다고 해서 당장 글로벌 에너지 시장 문제를 해소할 수는 없기 때문입니다.미군은 이미 지난 13일 하르그섬 군사시설을 공격했으나, 트럼프 대통령은 당시 미군이 "품위"를 이유로 석유 기반 시설은 공격하지 않았다고 언급한 바 있습니다.더구나 맨해튼의 약 3분의 1 크기인 하르그섬 점령 작전을 수행하기 위해서는 상당한 규모의 상륙 부대를 배치해야 할 것으로 보인다고 소식통은 전했습니다.걸프 지역 동맹국들 역시 미 지상군의 하르그섬 점령 작전에 우려를 표명한 것으로 알려졌습니다.미군이 하르그섬 점령 작전에 나설 경우 막대한 인명 피해가 발생하고, 이란의 대규모 보복이 이어지면서 전쟁이 장기화할 수 있다는 것입니다.실제로 이란 측은 미 지상군 작전을 돕는 중동 국가에 보복을 가하겠다는 위협을 내놨습니다.모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장은 25일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)에서 "일부 정보에 따르면 이란의 적들이 (중동)지역 국가 중 한 곳의 지원을 받아 이란의 섬 중 한 곳을 점령할 준비를 하고 있다"고 주장했습니다.그는 "적의 모든 움직임은 우리 군의 전적인 감시하에 있으며, 만약 그들이 선을 넘는다면 해당 지역 국가의 모든 주요 기반 시설은 아무런 제한 없이 무자비한 공격의 대상이 될 것"이라고 경고했습니다.다만 갈리바프 의장은 미군의 점령 작전을 돕는 국가가 어디인지는 구체적으로 언급하지 않았습니다.