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"간부 잘 아는데 교통비 좀" 휴가 군인들 돈 뜯은 50대 구속

유영규 기자
작성 2026.03.26 09:03 조회수
"간부 잘 아는데 교통비 좀" 휴가 군인들 돈 뜯은 50대 구속
▲ 청주 청원경찰서

청주 청원경찰서는 길 가던 군인들에게 부대 간부를 아는 것처럼 접근해 돈을 빌린 뒤 잠적한 50대 A 씨를 사기 혐의로 구속 송치했다고 오늘(26일) 밝혔습니다.

A 씨는 지난해 말부터 올해 3월까지 청주와 세종, 대전 등의 길거리에서 휴가를 나온 병사 5명을 대상으로 총 70만 원을 가로챈 뒤 잠적한 혐의를 받습니다.

A 씨는 소속 부대의 간부를 안다고 접근, 지갑을 잃어버렸다면서 교통비 등을 빌려달라고 사기 친 것으로 조사됐습니다.

대학생 3명에게 소속 대학 교직원을 안다고 속여 같은 수법으로 50여만 원을 가로챈 혐의도 있습니다.

그는 피해자들을 안심시키기 위해 자신의 실제 신분증을 촬영하게 했다가 경찰에 덜미를 잡혔습니다.

이달 초 군인 피해자의 신고를 받고 수사에 나선 경찰은 지난 18일 청주의 한 모텔에서 A 씨를 검거했습니다.

A 씨는 지인 여러 명한테 수백만 원을 빌리곤 갚지 않은 혐의로 지명 통보된 상태였던 것으로 알려졌습니다.

경찰은 A 씨의 여죄를 수사 중입니다.

(사진=청주 청원경찰서 제공, 연합뉴스)
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