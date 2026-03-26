시프린, 월드컵 스키 여자부 6번째 종합 우승…여자부 최다 타이 기록

▲ 월드컵 알파인 월드컵 통산 110승 달성한 미케일라 시프린

미케일라 시프린(미국)이 국제스키연맹(FIS) 알파인 월드컵 2025-2026시즌 여자부 종합 우승을 차지했습니다.시프린은 어제(25일) 노르웨이 릴레함메르에서 열린 2025-2026 FIS 월드컵 알파인 여자 대회전 경기에서 1, 2차 시기 합계 2분 18초 81을 기록해 출전 선수 27명 중 11위를 기록했습니다.이로써 시프린은 이번 시즌 랭킹 포인트 1천410점을 획득, 2위 에마 아이허(독일·1천323점)를 제치고 1위를 차지했습니다.알파인 월드컵은 회전, 대회전, 슈퍼대회전, 활강 등 세부 종목의 시즌 성적을 포인트로 환산해 부문별 순위와 4개 세부 종목 종합 순위를 정합니다.시프린은 올해 회전 종목 10개 대회에서 9번 우승하는 압도적인 실력을 발휘하며 회전 부문과 종합 1위를 석권했습니다.이로써 시프린은 2017년∼2019년과 2022년∼2023년에 이어 통산 6번째 시즌 종합 1위를 달성했습니다.이는 안네마리 모저 프뢸(오스트리아)이 1970년대 달성한 통산 6회 종합 1위와 타이기록입니다.린지 본(미국)은 2008년∼2010년, 2012년 네 차례 종합 1위에 올랐습니다.남자부에서는 마르셀 히르셔(오스트리아)가 8번 종합 1위를 한 것이 최고 기록입니다.1995년생 시프린은 앞으로 여자부 신기록은 물론 히르셔의 기록도 뛰어넘을 가능성이 있습니다.이날 경기에서 아이허가 우승하고, 시프린이 15위 밖으로 밀려나면 아이허가 시즌 최종전에서 극적인 역전 우승을 할 수도 있었습니다.1차 시기에서는 아이허가 3위, 시프린이 17위에 그쳐 2차 시기까지 결과를 알기 어려웠으나 2차 시기까지 끝난 결과 시프린 11위, 아이허 12위가 되면서 시즌 종합 순위도 정해졌습니다.시프린은 올해 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 회전 금메달을 획득했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)