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이 대통령, 49억7천만원 신고…1년 전보다 18억8천만원 증가

유영규 기자
작성 2026.03.26 05:46 조회수
이 대통령, 49억7천만원 신고…1년 전보다 18억8천만원 증가
▲ 이재명 대통령

이재명 대통령이 자신과 가족의 재산으로 49억여 원가량을 신고했습니다.

정부공직자윤리위원회가 오늘(26일) 공개한 정기재산변동사항 신고내역을 보면 지난해 12월 31일 기준 이 대통령의 신고액은 49억 7천720여만 원이었습니다.

이는 1년 전 신고한 약 30억 8천914만 원과 비교하면 18억 8천807만 원가량 늘어난 수치입니다.

항목별로는 우선 아파트를 포함한 건물의 가액이 1년 전보다 3억 5천만 원가량 증가한 약 23억 원으로 집계됐습니다.

이 중 부부 공동명의로 소유한 분당 아파트 공시가격이 1년 전보다 약 2억 2천만 원 정도 늘어난 16억 8천만 원가량으로 나타났습니다.

이 대통령은 지난달 해당 아파트를 매물로 내놨습니다.

특히 이 대통령의 예금 보유액이 15억 8천여만 원에서 30억 6천여만 원으로 대폭 증가한 점이 눈에 띕니다.

이 가운데 상당 부분은 출판물 저작권 소득으로 이 대통령은 15억 6천여만 원을, 부인 김혜경 여사는 600여만 원을 각각 벌어들인 것으로 신고됐습니다.

청와대 관계자는 "지난해 펴낸 이 대통령의 정치철학을 담은 책 '결국 국민이 합니다'가 상당히 많이 판매된 것으로 안다"고 설명했습니다.

아울러 주식시장 호조에 따른 이 대통령의 상장지수펀드(ETF) 투자 수익 역시 예금액 증가에 보탬이 된 것으로 보입니다.

이 대통령은 대선 후보 시절 '코스피 5,000' 시대를 공약하면서 ETF 상품 4천만 원어치를 매수했으며, 향후 5년간 매월 100만 원씩 총 6천만 원을 더 투자해 모두 1억 원어치를 사겠다고 약속한 바 있습니다.

이 밖에도 대통령직 수행에 따라 받는 급여가 예금 증가의 요인이 됐다고 신고했습니다.

현금 자산의 경우 2억 5천만 원이 증가한 것으로 나타났습니다.

증가 이유에 대해서는 '경조사 등'이라고 신고했습니다.

이 대통령의 장남 동호 씨의 결혼도 여기에 반영된 것으로 보입니다.

이 대통령 본인이 신고한 오크밸리 콘도미니엄 회원권의 경우 가액이 2천430만 원에서 2천650만 원으로 1년 만에 소폭 오른 것으로 신고됐습니다.

가상 자산의 경우 동호 씨가 4천여만 원가량을 매입한 것으로 돼 있습니다.
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