뉴섬 주지사, 일론 머스크 두고 "이 시대 가장 실망스러운 이"

▲ 개빈 뉴섬 미 캘리포니아 주지사

미국 민주당 차기 대권 잠룡으로 꼽히는 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사가 세계 1위 부자인 일론 머스크를 향해 비판을 쏟아냈습니다.뉴섬 주지사는 24일(현지시간) 악시오스와의 인터뷰에서 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)를 두고 "이 시대 가장 실망스러운 것 중 하나"라고 비판했습니다.그는 머스크 CEO가 이 시대의 토머스 에디슨이었지만, 이후 전기차 산업에 대한 관심을 거두고 휴머노이드와 로봇 공학 분야에 초점을 맞춘 것을 지적하며 이같이 말했습니다.이에 따라 중국이 전기차 시장을 잠식하게 됐고 현재 전 세계 전기차 시장의 70%를 장악하게 됐다는 것입니다.뉴섬 주지사는 "중국에 전기차 시장을 양보한 것은 향후 10년간 최악의 자책골"이라며 "이는 국가안보 문제이며 미국 전통 자동차 제조업체에 일어날 일이 두렵다"고 덧붙였습니다.또 "이는 단지 머스크만의 문제가 아니라 도널드 트럼프 대통령의 문제"라며 연방 정부가 전기자동차 세제 혜택을 종료한 것을 언급했습니다.머스크가 캘리포니아주 정부 정책의 수혜로 부를 축적했다고도 강조했습니다.캘리포니아는 미국 내에서 전기차에 우호적인 규제를 펼쳐왔습니다.그는 "머스크가 지금의 억만장자, 어쩌면 조만장자까지 될 수 있었던 것은 캘리포니아의 규제가 그럴 수 있는 환경을 조성했기 때문"이라고 덧붙였습니다.경제매체 포브스에 따르면 머스크의 재산 규모는 8천390억 달러(약 1천230조 원)로, 전 세계 부호 가운데 1위를 차지했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)