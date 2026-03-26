뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

정성호 법무장관 48억원…구자현 검찰총장 대행 28억원

장훈경 기자
작성 2026.03.26 04:30 조회수
정성호 법무장관 48억원…구자현 검찰총장 대행 28억원
▲ 정성호 법무부 장관

정부공직자윤리위원회가 26일 관보에 공개한 '2026년 고위공직자 정기재산변동 사항 공개'에 따르면 정성호 법무부 장관은 작년 말 기준 48억 3천103만 원의 재산을 신고했습니다.

정 장관이 작년 7월 취임 이후 신고한 46억 234만 원보다 2억 2천869만 원이 늘었습니다.

본인과 배우자, 자녀들 명의의 예금 해지 및 신규 금융상품 가입, 예금 이자 소득과 급여 저축으로 예금이 2억 3천만 원 늘어난 34억 3천994만 원이었습니다.

정치자금 예금은 후원금 증가로 1천953만 원 늘어난 1억 3천744만 원을 신고했고, 건물은 본인 명의 상가와 배우자 명의 아파트 등 5억 7천477만 원, 보유 주식은 모두 배우자 명의로 2억 3천314만 원이었습니다.

이진수 법무부 차관은 종전 신고 때보다 4억 3천517만 원 늘어난 총 34억 8천388만 원의 재산을 신고했습니다.

부부 공동명의 아파트 등 건물은 46억 9천294만 원, 예금은 1천498만 원을 신고했고 채무는 건물임대 채무 등 12억 5천891만 원이었습니다.

구자현 검찰총장 대행(대검찰청 차장검사)은 28억 6천146만 원의 재산을 신고했습니다.

구 대행은 부부 공동명의 아파트 16억 4천500만 원, 예금 11억 507만 원, 배우자 명의 주식 216만 원 등을 신고했습니다.

박철우 서울중앙지검장은 배우자 명의 아파트와 예금 등 16억 3천187만 원의 재산을 신고했습니다.

김태훈 대전고검장은 종전 신고 때보다 38억 1천647만 원 늘어난 89억 7천543만 원을 신고했습니다.

김 고검장은 부부 공동명의 아파트와 아파트 전세권 등 건물 75억 4천490만 원을 신고했습니다.

오동운 고위공직자범죄수사처장은 직전 신고보다 2억 6천756만 원 늘어난 36억 9천975만 원을 신고했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
장훈경 기자 사진
장훈경 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지