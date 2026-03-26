이란 전쟁탓 밀린 트럼프 방중·정상회담 5월 14∼15일로 조정

▲ 캐롤라인 레빗 백악관 대변인

이란과의 전쟁 와중에 연기된 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문 및 시진핑 중국 국가주석과의 미·중 정상회담이 5월 중순으로 재조정됐습니다.캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 25일(현지시간) 브리핑에서 "트럼프 대통령과 시 주석의 오랫동안 기다려온 회담이 5월 14∼15일 열릴 예정임을 기쁘게 알려드린다"고 말했습니다.레빗 대변인은 이어 "트럼프 대통령과 영부인 멜라니아 여사는 올해 추후 발표될 일정에 따라 시 주석과 부인 펑리위안 여사의 답방을 워싱턴DC에서 주최할 것"이라고 덧붙였습니다.트럼프 대통령의 방중은 애초 이달 31일부터 내달 2일까지로 잡혀 있었습니다.하지만, 지난달 28일 트럼프 대통령이 이란과의 전쟁을 시작하고, 전쟁이 예상보입니다 장기화할 가능성이 커지면서 트럼프 대통령은 지난 16일 "한 달 정도 (중국에) 연기를 요청했다"고 밝힌 바 있습니다.이후 양국은 정상회담 일정을 새로 잡기 위한 논의를 진행해 왔으며, 예정보입니다 한 달 반 정도 늦춰진 시점으로 일정을 다시 잡았습니다.한편, 트럼프 대통령은 26일 오전 올 해 두번째이자 집권 2기 들어 11번째 내각회의를 주재할 예정이라고 레빗 대변인은 전했습니다.회의에서는 대이란 전쟁에 대한 전략이 논의될 것으로 예상됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)