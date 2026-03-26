피겨 이해인, 세계선수권 쇼트 10위…신지아와 함께 프리스케이팅 진출

▲ 세계선수권대회에서 연기 펼치는 이해인

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 8위에 올랐던 피겨 스케이팅 여자 싱글 이해인(고려대)이 세계선수권대회 6년 연속 톱10 기록에 성큼 다가섰습니다.이해인은 오늘 체코 프라하 O2 아레나에서 열린 2026 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨스케이팅 세계선수권대회 여자 싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 36.12점, 예술점수(PCS) 32.38점, 합계 68.50점을 받아 33명의 출전 선수 중 10위에 올랐습니다.2021년 10위, 2022년 7위, 2023년 2위, 2024년 6위, 2025년 9위에 올랐던 이해인은 28일 오전에 열리는 프리스케이팅에서 6년 연속 톱10에 도전합니다.쇼트프로그램 '세이렌'에 맞춰 연기를 시작한 이해인은 첫 점프 과제인 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프에서 언더로테이티드(under rotated·점프의 회전수가 90도 이상 180도 이하로 모자라는 경우) 판정을 받아 수행점수(GOE) 0.84점이 깎였습니다.그러나 나머지 연기는 완벽했습니다.더블 악셀을 클린 처리한 뒤 플라잉 카멜 스핀을 최고 난도인 레벨4로 연기하며 전반부를 마무리했습니다.가산점 10%가 붙는 후반부 연기도 흠잡을 곳 없었습니다.트리플 플립을 완벽하게 뛴 뒤 싯스핀과 체인지 풋 콤비네이션 스핀, 스텝시퀀스를 모두 레벨4로 처리하며 연기를 마쳤습니다.이번 대회에 함께 출전한 신지아(세화여고)는 TES 33.90점, PCS 31.34점, 총점 65.24점으로 13위에 이름을 올렸습니다.그는 첫 과제인 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프를 시도하다가 중심이 뒤로 쏠리면서 뒤에 붙이는 토루프 점프를 수행하지 못하고 불안하게 착지했습니다.그러나 그는 두 번째 점프 과제인 더블 악셀을 완벽하게 뛰었고, 플라잉 카멜 스핀을 레벨 4로 연기했습니다.후반부 연기에선 마지막 점프 과제인 트리플 플립에 앞서 수행하지 못한 토루프 점프를 더블(2회전)로 붙여 뛰면서 감점을 최소화했습니다.이후 체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨4)과 스텝 시퀀스(레벨4), 레이백 스핀(레벨4)으로 연기를 마무리했습니다.1위는 이번 대회를 끝으로 은퇴하는 일본의 사카모토 가오리(79.31점), 2위는 지바 모네(78.45점·일본), 3위는 앰버 글렌(72.65점·미국)이 차지했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 여자 싱글 금메달리스트인 알리사 리우(미국)는 출전하지 않았습니다.세계선수권대회는 종목별 선수들의 순위에 따라 각국 차기 세계선수권대회 출전권이 배정됩니다.한국 여자 싱글 대표팀처럼 2명이 출전했을 경우 2명의 순위 합이 13이하일 때는 3장, 28이하일 때는 2장, 28을 초과할 경우는 1장이 주어집니다.(사진=AP, 연합뉴스)