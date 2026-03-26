미, 이란전 중 글로벌관세 15%로 인상 강행?…트럼프 책사 "실행중"

▲ 새로운 글로벌 관세 발표하는 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령의 '관세 책사'로 불리는 피터 나바로 백악관 무역·제조업 담당 고문이 미국의 글로벌 관세를 현 10%에서 15%로 인상하는 방안이 실행 단계에 있다고 밝혔습니다.나바로 고문은 25일(현지시간) 워싱턴 DC에서 열린 미 언론매체 폴리티코 행사에서 글로벌 관세 인상과 관련해 "이미 실행됐거나, 최소한 실행 단계에 있다"고 말했다고 폴리티코가 보도했습니다.앞서 트럼프 대통령은 연방대법원이 국제비상경제권한법(IEEPA)에 근거한 상호관세 (국가별 관세) 부과가 위법이라고 판결하자 무역법 122조에 따라 전세계 각국에 글로벌 관세 10%를 부과하고 이를 15%로 인상하겠다고 예고했습니다.나바로 고문의 발언은 이란 전쟁 와중에도 이 같은 관세 인상 계획을 변경하지 않겠다는 뜻을 시사한 것으로 해석됩니다.다만 이란전 와중에 국제 유가가 상승하면서 미국 내 주유소의 휘발유 가격도 체감 가능한 수준으로 올라간 상황에서 트럼프 행정부가 또 하나의 물가 상승 요인이 될 수 있는 관세 인상에 곧바로 나설 수 있을 것인지에 대한 회의적 시선도 없지 않습니다.나바로는 "비록 IEEPA에 따른 관세 부과 소송에서는 패소했지만 대법관들이 관세 부과를 위해 우리가 활용해 온 다른 모든 법률의 적용을 인정하고 확인한 것이기 때문에 그건 최선의 결과였다"며 관세 부과의 정당성을 거듭 주장했습니다.앞서 스콧 베선트 재무장관도 지난 4일 언론 인터뷰에서 글로벌 관세가 10%에서 15%로 인상될 예정이라고 밝혔습니다.당시 베선트 장관은 관세 인상 시기에 대해 "아마 이번 주 어느 시점"이라고 말했는데, 트럼프 행정부는 관세를 15%로 인상하는 행정명령이나 대통령 포고문을 아직 발표하지 않은 상태입니다.