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압송된 '마약왕' 박왕열…"감옥서도 마약 유통"

이세현 기자
작성 2026.03.26 01:11 조회수
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<앵커>

10년 전, 필리핀에서 한국인 3명을 살해한 혐의로 현지 교도소에 수감 중이던 일명, 마약왕 박왕열이 국내로 압송됐습니다. 수감 중에도 막대한 양의 마약을 국내에 유통해 왔는데, 공범을 비롯한 관련 수사도 속도를 낼 것으로 보입니다.

이세현 기자가 보도합니다.

<기자>

지난 2016년, 필리핀에서 한국인 3명을 잔혹하게 살해한 혐의로 현지 경찰에 체포된 박왕열은 필리핀 법원에서 징역 60년 형을 선고받고 복역 중이었습니다.

[SBS 8뉴스 (2016년 10월 13일) : 앞서 한국인 3명이 숨진 채 발견된 곳은 필리핀 북부 소도시 바콜로시의 사탕수수밭입니다. 이들 모두 머리에 총상을 입은 상태였고….]

수감 중 두 차례 탈옥을 시도한 박 씨는 교도소에서 휴대전화와 인터넷을 이용해 국내로 마약을 밀반입하고, 호화로운 생활을 한다는 논란이 꾸준히 제기됐습니다.

텔레그램 메신저에서 '전세계'라는 별칭으로 불리며 국내 마약 공급의 최상선으로 활동했지만, 필리핀 당국은 박 씨가 현지에서 실형을 살고 있다는 이유로 송환을 거부해 왔습니다.

계속된 국내 마약 범죄 배경에 박 씨의 존재가 드러나자 수사 요구가 빗발쳤고, 이달 초 이재명 대통령이 필리핀과의 정상회담에서 임시 인도를 요청하면서 송환 절차는 급물살을 탔습니다.

어제(25일) 아침 인천공항에 도착한 박 씨는 안면이 있는 듯한 취재진을 향해 손가락질을 하기도 했습니다.

[박왕열 : 넌 남자도 아니야. (피해자 유가족한테 하실 말씀 없으세요?) …….]

앞서 박왕열에 대한 범죄 혐의를 수사하던 경기북부청 마약범죄수사대에서 수사를 맡게 되면서, 마약왕 박왕열은 이곳으로 압송됐습니다.

[유승렬/경찰청 수사기획조정관 (초국가범죄대응TF) : 피의자 체포 당시 압수했던 휴대폰 등 증거물을 철저히 분석하고 공범자 조사 등을 통해서 피의자와 관련된 마약 조직의 실체를 규명하겠으며….]

20명 규모의 전담수사팀을 꾸린 경찰은 박 씨와 관련된 국내 마약 유통 조직의 실체를 규명하고 범죄 수익까지 추적해 환수할 방침입니다.

(영상촬영 : 양지훈, 영상편집 : 안여진, 디자인 : 석진선)
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