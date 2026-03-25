프로배구 우리카드, KB손보 꺾고 PO 진출…서브로 만든 완승

▲ 우리카드 김지한이 25일 경기도 의정부 경민대 체육관에서 열린 프로배구 2025-2026 V리그 남자부 KB손보와 준플레이오프(준PO·단판 승부) 방문경기에서 서브를 넣고 있다.

우리카드가 강력한 서브를 앞세워 KB손해보험을 꺾고 2년 만에 플레이오프(PO·3전2승제)에 진출했습니다.우리카드는 오늘 경기도 의정부 경민대 체육관에서 열린 프로배구 진에어 2025-2026 V리그 남자부 KB손보와 준플레이오프(준PO·단판 승부) 방문경기에서 세트 점수 3-0(25-20 25-18 25-18)으로 완승했습니다.우리카드는 모레 천안 유관순체육관에서 정규리그 2위 현대캐피탈과 PO 1차전을 치릅니다.2023-2024시즌 PO에서 OK금융그룹에 2패로 무릎을 꿇었던 우리카드는 다시 한번 챔피언결정전 진출에 도전합니다.정규리그를 4위로 통과한 우리카드는 이날 경기 초반 정규리그 3위 KB손보와 치열한 경기를 펼쳤습니다.1세트 초반 한 점 차 시소게임을 이어가며 한 치의 양보 없는 접전이 계속됐습니다.경기의 균열은 세트 막판에 나왔습니다.우리카드는 '서브'로 판세를 흔들었습니다.이날 최고의 컨디션으로 세트 초반 득점을 도맡던 우리카드의 아시아쿼터 선수 알리 하그파라스트(등록명 알리)는 강력한 서브를 넣으며 KB손보의 리시브 라인을 무너뜨렸습니다.알리는 20-19에서 대포알 서브를 넣었고, KB손보는 리시브가 흔들리며 원활한 공격을 펼치지 못했습니다.우리카드 이상현은 임성진의 공격을 블로킹 처리하면서 두 점 차를 만들었습니다.자신감을 끌어올린 알리는 강서브를 연거푸 때리며 23-19로 점수 차를 벌렸습니다.기선을 제압한 우리카드는 이후 1세트를 25-20으로 마무리했습니다.2세트도 서브 한 방으로 기울어졌습니다.김지한이 주인공이었습니다.김지한은 11-9에서 움직임이 심한 플로터 서브로 KB손보를 무너뜨렸습니다.KB손보 선수들은 우왕좌왕하면서 공을 받아내지 못했고, 우리카드는 김지한의 서브 에이스 4개를 곁들이며 16-9로 달아났습니다.기세를 끌어올린 우리카드는 점수 차를 유지하며 손쉽게 세트 점수 2-0을 만들었습니다.우리카드는 KB손보에 추격의 기회를 주지 않고 3세트에서 경기를 끝냈습니다.9-8에서 상대 팀 임성진의 서브 범실로 두 점 차를 만든 뒤 하파엘 아라우조(등록명 아라우조)가 임성진의 후위 공격을 블로킹 처리하면서 한 점을 더 달아났습니다.이후 알리가 서브 에이스를 기록하면서 4점 차로 벌렸습니다.우리카드는 추격을 허용하지 않고 그대로 경기를 끝냈습니다.알리는 서브 에이스 3개를 합해 팀 내 최다인 18점(공격성공률 65.22%), 아라우조는 15점(공격성공률 66.67%)을 올리며 공격을 이끌었습니다.김지한은 서브 에이스 4개를 포함해 10득점으로 활약했습니다.KB손보는 안드레스 비예나(등록명 비예나)가 11점을 올리며 분전했으나 수비 문제를 드러내며 허무하게 시즌을 마쳤습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)