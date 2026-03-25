이란군 "미 항모 향해 미사일 발사…사정권 진입시 또 타격"

▲ 미 해군의 항공모함 에이브러햄 링컨호

이란군이 미 해군의 항공모함 USS 에이브러햄 링컨호를 향해 순항미사일을 발사했다고 25일(현지시간) 국영방송을 통해 발표했습니다.이란군은 성명에서 "이란 해군의 지대함 순항미사일인 가데르 여러 발이 에이브러햄 링컨함을 겨냥했으며 이에 따라 이 항모가 위치를 변경해야 했다"고 주장했습니다.가데르는 이란이 중국산 미사일을 개량하는 방식으로 개발한 대함 순항 미사일로 사거리는 300㎞인 것으로 알려졌습니다.샤람 이라니 이란 해군 참모총장은 "항모 강습단의 움직임을 24시간 감시하고 있다"며 "적대적인 함대가 우리 미사일 시스템의 사거리 안에 들어오는 즉시 이란 해군의 강력한 타격을 받게 될 것"이라고 경고했습니다.미국 언론에서 미국과 협상 상대로 지목된 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회의장도 이날 엑스에 "중동 내 미국의 움직임, 특히 병력의 전개를 면밀히 감시하고 있습니다.영토를 수호하려는 우리의 결의를 시험하지 마라"고 경고했습니다.이란 군의 민감한 대응은 미군 정예부대가 이란 부근으로 전개되고 있기 때문입니다.미군 제31해병기동부대가 일본에서 강습상륙함 USS 트리폴리호, 상륙함 USS 뉴올리언스호로 이동 중이며 제11해병기동부대도 예정보입니다 3주 이르게 강습상륙함 USS 복서호에 탑승해 캘리포니아에서 중동으로 향하고 있습니다.신속대응군(IRF) 제82공수사단 소속 전투여단도 중동 전개 명령을 받았다는 보도가 나왔습니다.이들 부대를 합하면 약 7천명 규모로, 이란의 하르그 섬, 아부무사 섬 등 걸프 해역의 요충지를 기습 점령할 수 있다는 전망이 나옵니다.(사진=미 해군, AP, 연합뉴스)