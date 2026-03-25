시민구단 울산 웨일즈, NC 9-1로 꺾고 3연패 후 창단 첫 승

▲ 25일 NC 다이노스전에서 창단 첫 승을 신고한 울산 웨일즈

2026시즌부터 프로야구 KBO 퓨처스(2군) 리그에 합류한 울산 웨일즈가 NC 다이노스를 9-1로 완파하며 창단 첫 승리를 거뒀습니다.울산은 오늘(25일) 창원 마산야구장에서 열린 2026 퓨처스리그 NC와 방문 경기에서 9-1로 승리했습니다.이로써 울산은 창단 이후 4경기 만에 첫 승을 신고했습니다.울산은 지난 20~22일 울산 문수야구장에서 열린 롯데 자이언츠와 3연전에서 모두 패배했습니다.이날 울산은 NC에 선취점을 내줬습니다.선발로 등판한 우완 오카입니다 아키타케는 2회까지 NC 타선을 틀어막았지만 3회 제구가 흔들리면서 위기를 맞았습니다.3회말 2아웃에서 오카다는 박시원과 도태훈에게 연속 볼넷을 허용한 이후 다음 타자 권희동에게 적시타를 맞으며 1점을 내줬습니다.0-1으로 뒤진 울산은 5회초 9점을 따내며 역전했습니다.1아웃 2루에서 박제범의 좌전 적시 2루타로 동점이 됐습니다.이어 1아웃 1, 3루에서 노강민의 중전 적시타로 2-1로 앞서갔습니다.2아웃 만루에서 연속 밀어내기 볼넷 이후 예진원의 2타점 적시타가 터지며 6-1로 달아났습니다.2아웃 1, 3루에서 김수인이 좌중간 펜스를 넘기는 3점 홈런을 터뜨리면서 9-1을 만들었습니다.선발 오카다는 5이닝 5피안타 2볼넷 2탈삼진 1실점으로 호투해 승리투수가 됐습니다.타선에선 박제범이 5타수 3안타 1득점 1타점으로 맹활약했습니다.김수인 역시 5타수 2안타 1홈런 2득점 3타점 활약을 펼쳤습니다.장원진 울산 감독은 "새로 출범한 시민구단으로서 창단 첫 승을 선수들과 함께 만들어 매우 뜻깊다"며 "오늘의 창단 첫 승은 모두가 함께 만들어낸 값진 결과다. 이 승리에 만족하지 않고 울산시민들과 함께 호흡하며 꾸준히 성장하는 팀이 되겠다"고 소감을 말했습니다.(사진=울산 웨일즈 제공, 연합뉴스)