블랙록 CEO "유가 150달러면 세계 경기침체"

▲ 래리 핑크 블랙록 CEO

세계 최대 자산운용사 블랙록의 래리 핑크 최고경영자(CEO)가 국제 유가가 배럴당 150달러까지 오르고 지속되면 글로벌 경기침체가 올 수 있다고 경고했습니다.25일(현지시간) 핑크 CEO는 영국 BBC 방송과 인터뷰에서 중동 전쟁의 여파를 파악하기에 시기상조라면서도 완전히 상반된 두 가지 시나리오 중 하나로 갈 것이라고 전망했습니다.하나는 전쟁이 해결돼 이란이 다시 국제사회에 수용되고 국제 유가가 전쟁 전 수준으로 떨어지는 것입니다.다른 하나는 전쟁에 해법을 찾지 못하고 유가가 고공행진 하는 시나리오입니다.핑크 CEO는 "100달러를 넘어 150달러에 가까운 유가가 수년간 계속되는 것"이라며 "이는 경제에 심각한 영향을 미치며 아마도 심각하고 가파른 경기침체가 될 것"이라고 예상했습니다.핑크 CEO는 각국 정부가 복합적인 에너지원에 실용적으로 접근해야 하며 낮은 비용의 에너지를 제공하는 게 경제 성장과 국민 삶의 질 개선의 핵심 동력이 될 것이라고 강조했습니다.그는 "에너지 가격 상승은 역진세입니다. 부유층보다 빈곤층에 충격"이라면서 "가진 것(에너지원)은 주저 없이 쓰고 대체 에너지원도 공격적으로 찾아야 한다"고 말했습니다.그러나 2007∼2008년의 세계 금융위기가 재발하지는 않을 것으로 봤습니다.그는 "조금의 유사성도 보이지 않습니다. 제로(0)"라고 단언하면서 일부 펀드에 영향을 미치는 문제는 시장의 작은 일부에 불과하며 기관 투자는 여전히 견고하다고 설명했습니다.핑크 CEO는 전날 연례 주주 서한에서 인공지능(AI)이 자리를 잡은 만큼 투자해야 한다고 촉구했습니다.그는 이날 인터뷰에서도 "물론 AI에서 하나둘 실패가 있겠지만 괜찮다"며 "기술 패권 경쟁이 있고 우리가 더 투자하지 않으면 중국이 이긴다"고 말했습니다.서구에서 AI 확장을 가로막는 건 에너지 비용 문제라면서 태양광이나 원자력에 엄청나게 투자하는 중국과 달리 유럽은 '말뿐이고 행동을 안 한다'고도 지적했습니다.또 사무직 수요가 줄겠지만 전기기술자나 용접공, 배관공 일자리는 늘어날 것이라면서 "AI가 엄청난 양의 일자리를 창출할 것"이라고도 주장했습니다.(사진=게티이미지코리아)