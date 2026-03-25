[날씨/XR] 20도 안팎 '완연한 봄'…전국 먼지 농도 나쁨

오늘(25일)도 계절을 한 달가량 크게 앞선 포근한 봄 날씨가 이어졌습니다.



내일도 서울의 낮 기온이 19도, 대구는 23도까지 오르면서 4월 하순에 완연한 봄 날씨가 예상됩니다.



그만큼 아침과 낮의 일교차는 더 크게 벌어지겠습니다.



오늘 남쪽 지방에는 비가 내렸지만, 연일 맑은 날씨가 이어지고 있는 중부와 경북 지역에는 건조주의보가 이어지고 있습니다.



당분간 화재 사고 각별히 조심하셔야겠습니다.



내일은 미세먼지도 날아들겠습니다.



내일 낮부터 국외 미세먼지가 상층으로 유입이 되면서 전국 대부분 지역의 일평균 먼지 농도 나쁨 수준이 예상되고요, 모레 또 추가 먼지 유입 소식이 있어서 대기질은 더 악화될 것으로 예상되고 있습니다.



오늘 위성 영상 확인해 보겠습니다.



오늘 남쪽 지방에 비를 뿌린 이 비구름대 점차 동쪽으로 빠져나가고 있고요, 전국 하늘 대체로 맑게 드러나 있습니다.



내일은 전국 하늘 대체로 맑은 가운데, 밤사이 복사 냉각 효과가 활발해지면서 서쪽 지역을 중심으로 오전까지 안개가 짙게 끼겠습니다.



아침 기온은 오늘보다 낮겠습니다.



서울이 7도, 광주와 전주 6도가 예상되고요, 낮에는 볕이 기온을 빠르게 끌어올리면서 전국이 20도 안팎까지 크게 오르겠습니다.



당분간 맑고 건조한 날씨가 이어지겠고요, 일요일 오후부터 차차 흐려져서 다음 주 월요일에는 충청 이남 지역에 비 소식이 있습니다.



(남유진 기상캐스터)