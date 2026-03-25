뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

부활한 베테랑…'장충의 봄' 우승 꽃 피운다!

유병민 기자
작성 2026.03.25 21:18 조회수
PIP 닫기
<앵커>

여자배구 GS칼텍스가 홈 장충체육관에서 흥국생명을 꺾고 플레이오프에 진출했는데요. 긴 부상 터널을 뚫고 돌아온 세터 안혜진이 전성기급의 기량으로 화려한 장충의 봄을 예고했습니다.

유병민 기자가 취재했습니다.

<기자>

첫 세트를 내주고 2세트마저 역전을 허용한 위기에서 교체 투입된 안혜진은, 단숨에 흐름을 바꿨습니다.

상대 블로커를 따돌리는 한 박자 빠른 토스로 공격을 지휘했고, 허를 찌르는 재치 있는 득점도 올렸습니다.

범실 하나 없이 55.5%의 높은 세트 성공률로 5년 만의 '봄 배구' 승리를 이끈 28살 베테랑은 목이 멘 듯 말을 잇지 못했습니다.

[안혜진/GS칼텍스 세터 : 죄송합니다. 지금 너무 많은 생각이 있어서 말이 잘 안 나와서….]

2021년 GS칼텍스의 통합 우승을 이끌고 도쿄올림픽 4강 주역으로도 활약한 안혜진은, 2023년 어깨, 이듬해 무릎 수술을 받으며 전성기에 부상 악재와 마주해야 했습니다.

하지만 묵묵히 땀방울을 흘리며 긴 재활의 터널을 빠져나온 그녀는, 올 시즌 3년 만에 정규리그 20경기 이상을 소화하며 부활의 신호탄을 쏘았고,

[안혜진/GS칼텍스 세터 (지난달 26일) : 꾸준하게 포기하지 않고 했던 게 보답받는다고 생각하고 있습니다.]

5년 만에 찾아온 '장충의 봄'에 다시 우승의 꽃을 활짝 피우겠다며, 다가올 플레이오프에서도 모든 걸 쏟아붓겠다고 다짐했습니다.

[안혜진/GS칼텍스 세터 : 힘들게 여기까지 왔으니까, 끝까지 열심히 해보겠습니다.]

(영상편집 : 황지영, 화면제공 : GS칼텍스 구단)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
유병민 기자 사진
유병민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지